El BNG critica la humanización de la avenida Mendiño
Redacción
Redondela
El anuncio de la firma del convenio para la humanización de la avenida Mendiño de Redondela es calificado como «poco riguroso» por el BNG. Los nacionalistas se muestran especialmente críticos con la actuación planteada por dejar fuera la zona de Catapeixe, donde se limita a cambiar las aceras.
«Los 1,6 millones de inversión dejan fuera la recuperación de la zona más poblada de la avenida Mendiño, que une el casco urbano de Redondela con el puerto de Cesantes. Justamente donde más vecinos residen, además del centro de día donde se deben ampliar las zonas para transeúntes, el proyecto se limita a sustituir las aceras», lamenta el BNG de Redondela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Barra libre para las autocaravanas