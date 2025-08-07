El BNG critica la humanización de la avenida Mendiño

El anuncio de la firma del convenio para la humanización de la avenida Mendiño de Redondela es calificado como «poco riguroso» por el BNG. Los nacionalistas se muestran especialmente críticos con la actuación planteada por dejar fuera la zona de Catapeixe, donde se limita a cambiar las aceras.

«Los 1,6 millones de inversión dejan fuera la recuperación de la zona más poblada de la avenida Mendiño, que une el casco urbano de Redondela con el puerto de Cesantes. Justamente donde más vecinos residen, además del centro de día donde se deben ampliar las zonas para transeúntes, el proyecto se limita a sustituir las aceras», lamenta el BNG de Redondela.