Vuelve el repique a Reboreda

Los vecinos de Reboreda aún recuerdan el día y hora en el que vieron a su campanario destruido por un rayo. «Eran as 7.06 da mañá, esperteime, fun acender a luz e sentín un golpe terrible. Entereime máis tarde, porque non houbo máis tormenta nin antes nin despois», cuenta Ángel Xestelo, veterano de la parroquia.

Desde ese 8 de marzo de 2022 hasta hoy, fueron numerosos los trabajos y trámites que tuvieron que llevar a cabo, tanto párroco como maestros canteros, para llegar al más que especial momento del día de ayer: después de más de tres años, la campana de la iglesia de Reboreda volvió a hacer un volteo para alegría de todos los presentes.

Este tipo de toque, en el que la campana hace giros completos y que se reserva para solemnidades u ocasiones especiales, no se pudo realizar hasta ahora por el estado en el que quedó en el cimborrio después del accidente: aunque las tres campanas quedaron sorprendentemente intactas, más de cien piedras de la cúpula salieron despedidas, tirando la balaustrada y provocando un desequilibrio en la arquitectura: «O volteo da campá non pode facerse ao non ter o peso da cúpula enriba do campanario para que lle axude estruturalmente e colla consistencia, non é posible voltear a campá porque poderían desprazarse os muros», declaraba en noviembre del año pasado el párroco local, José Carlos Rodríguez, Saxa.

Por ese entonces, el equipo de canteros del tudense Pelayo Alfaya había comenzado el premontaje de la nueva cúpula después de que Patrimonio de la Xunta de Galicia asumiera los 320.000 euros de su financiación.

El obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín, y Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, ayer junto a los vecinos. / Jose Lores

Proyectaron acabar la obra a finales de 2024 y aseguraban que «a mediados de xullo de 2025 ten que estar arriba». Sus plazos se cumplieron a rajatabla, permitiendo que en el día de ayer los vecinos de Reboreda volvieran a disfrutar de su iglesia tal y como la conocían. «Hai moita alegría por poder voltear as campás. Recupérase un ben cultural que é de tódolos veciños» declaró Saxa en medio de las celebraciones.

La parroquia hizo cuadrar la reinauguración del campanario con el inicio de la novena en honor a Santa María, y sumó a los actos litúrgicos diversas iniciativas a lo largo de la tarde. A la misa solemne presidida por el obispo de Vigo-Tui, monseñor Antonio Valín, le precedió la proyección de un reportaje que contaba todo el proceso de reconstrucción del campanario, y posteriormente el templo volvió a ver voltear sus campanas junto al lanzamiento de fuegos artificiales para la Novena de la virgen.

Eso sí, todavía queda un arreglo pendiente: de las tres campanas que lucen en el cimborrio, solo la más grande puede voltear, mientras que las dos de menor tamaño perdieron con una reciente reforma el peso necesario en el yugo para hacerlo. Saxa ya está manos a la obra para conseguir un presupuesto y que su campanario vuelva al máximo esplendor.