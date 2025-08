Via libre de la Xunta para la aprobación definitiva del polígono de Pazos de Borbén

La regularización del polígono industrial de Amoedo, en Pazos de Borbén, por fin podrá salir adelante tras casi una década paralizado. Después de que el Concello presentase toda la documentación necesaria ante la Xunta tras tanto tiempo de abandono, el gobierno gallego ha emitido un informe favorable para la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan parcial de suelo industrial de Amoedo.

El proyecto fue aprobado inicialmente por el pleno municipal en 2017, pero ese mismo año la Xunta emitió un requirimiento técnico que nunca fue contestado por el gobierno anterior del popular Andrés Iglesias. «Desde entón, o polígono quedou nunha situación de bloqueo absoluto, impedindo o seu crecemento e xerando inseguridade xurídica ás empresas xa instaladas nel», señala el actual alcalde, Luciano Otero, de Alternativa Veciñal (AV).

El mandatario actual decidió retomar este asunto como prioritario y, tras un intenso trabajo técnico y político en coordinación con Urbanismo de la Xunta, remitió la documentación corregida atendiendo a las indicaciones del informe oficial y de la reunión mantenida con la directora xeral de Urbanismo. «Segundo o falado con ela, esta nova documentación subsanaría todas as deficiencias sinaladas, polo que a Xunta estaría en disposición de emitir o seu visto bo definitivo», explica.

Desde el Concello apuntan que el informe favorable de la Xunta «é unha gran nova para todo o municipio, xa que non estamos a falar só dunha mellora urbanística, senón dunha aposta clara polo emprego e o desenvolvemento económico, clave para que as nosas veciñas e veciños poidan ter un proxecto de vida no noso concello. Ter un polígono legalmente constituído e en condicións de ofrecer espazos a empresas é sinónimo de oportunidades, de traballo preto da casa e de futuro para a nosa xente». Con el visto bueno de la Xunta el proyecto sale por fin de la situación de alegalidad en la que se encontraba desde hace siete años en los que prácticamente no se hizo ningún movimiento para desbloquearlo.

Último paso

Ahora solo queda un paso: la aprobación definitiva en el pleno municipal. Es por ello que el alcalde iniciará una ronda de contactos y hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que apoyen un proyecto que se considera clave para el desarrollo económico de Pazos de Borbén.

La aprobación definitiva en el pleno permitiría iniciar las obras de urbanización que quedaron pendientes, dotar los terrenos de los servicios básicos y así poder comenzar a conceder licencias a las empresas interesadas.