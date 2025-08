Comezan os actos de conmemoración do 150 aniversario do nacemento de María Vinyals

O concello de Soutomaior presentou no día de onte os primeiros actos de conmemoración da figura de María Vinyals, co gallo do 150 aniversario do seu nacemento. As iniciativas, que comezarán o 14 de agosto (día exacto do aniversario) serán as primeiras de todo un programa de actos que se estenderá ata as mesmas datas do ano 2026, e que pretende celebrar «a enorme influencia que tivo María Vinyals dende o punto de vista feminista e social para a historia de Soutomaior», segundo a concelleira de Cultura, Silvia Cernadas.

O primeiro dos actos xa programados para o vindeiro 14 de agosto consistirá nun obradoiro de fotografía, reivindicando a gran afección que María Vinyals sentía por este eido. Na actividade, organizada en colaboración co Grupo de Teatro Municipal para xente adulta, os participantes percorrerán dende as 16:30 horas as paisaxes do Monte da Peneda e o castelo de Soutomaior, para rematar na capela de San Cidre (Peña de Franza) ás 20:30 horas. As prazas, limitadas, xa están dispoñibles para inscrición a través da páxina web do goberno local.

Seguidamente, e neste mesmo lugar, realizarase en aberto o concerto «María Vinyals no tempo», no que diversas artistas femininas mesturarán música con textos orixinais da marquesa.

Aos actos xa anunciados sumaranse durante o próximo ano novas iniciativas e propostas para conmemorar a María Vinyals, sobre as que a concellería de Cultura vén traballando nos últimos meses. Neste sentido, o goberno local presentou na Feira do Libro do último abril unha biografía da marquesa, mentres que a Comisión Filatélica do Estado español aprobou en xuño a solicitude de facer un selo conmemorativo.

Por outra banda, Silvia Cernadas adiantou os traballos xa en marcha para celebrar o vindeiro 25 de outubro un congreso internacional sobre a figura de María Vinyals, que suporá «unha oportunidade fantástica de coñecer máis sobre a vida e traxectoria dunha das nosas veciñas máis ilustres».