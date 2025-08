El proyecto Celta360 mejorará con 3,1 millones la red de agua de Cela

El Real Club Celta de Vigo invertirá 3,1 millones de euros en la construcción de una red de agua que beneficiará a los vecinos de Cela, según aseguró ayer, en una reunión vecinal, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.

Arévalo acudió acompañada de concejales de su equipo de gobierno, del arquitecto Javier Rivas y de Carlos Cao, director de infraestructuras y relaciones institucionales del RC Celta. Durante la reunión, que comenzó tensa pero que se fue relajando a medida que avanzaba, la alcaldesa garantizó «mínimas afectaciones» e importantes mejoras para esta parroquia por la puesta en marcha del proyecto Celta360.

Así, la regidora destacó que el RC Celta ejecutará 6 kilómetros de conducción de abastecimiento desde el depósito de A Veigadaña (actualmente en desuso) hasta un nuevo depósito regulador de 1.400 m³ en Coto dos Mosquitos (Cela), con dos estaciones de bombeo intermedias. Esta infraestructura hidráulica, con un coste de más de 3,1 millones de euros asumido por el RC Celta, permitirá abastecer a Cela y la otras zonas sin traída vecinal, y será integrada en la red municipal gestionada por el Consorcio de Aguas del Louro.

Además, la alcaldesa también indicó que «todas estas infraestructuras serán financiadas por el Real Club Celta, que está obligado a garantizar su ejecución mediante los correspondientes avales urbanísticos, conforme a la legislación vigente». Recordó también que «la práctica totalidad de las parcelas de la parroquia de Cela afectadas por el proyecto fueron adquiridas de mutuo acuerdo por el RC Celta, cumpliendo así el compromiso adquirido por Carlos Mouriño y evitando cualquier proceso de expropiación».

Variante

Las obras ya están en marcha, y esta semana comenzarán los cortes en el Camiño do Monte do Coto para acometer las primeras actuaciones. «La ejecución de la variante del Camiño do Monte do Coto es una actuación prioritaria, con un plazo estimado de seis meses, con el objetivo de restablecer el acceso y los servicios en el menor tiempo posible», dijo la regidora.

Durante la reunión, Arévalo destacó que el Celta360 no es solo un proyecto estratégico para Galicia, sino también una oportunidad histórica para mejorar las infraestructuras y los servicios de las parroquias mosenses más próximas, como Cela y Pereiras. «Este proyecto es único para Galicia y pionero a nivel estatal y europeo, pero también cumple con un compromiso muy claro: mejorar la vida de nuestra vecindario», dijo.

En Cela, además está prevista una mejora de la infraestructura eléctrica y de la conectividad móvil con la implantación de red 5G, con una inversión superior a los 2 millones de euros para cubrir tanto las necesidades del complejo como del vecindario.

Urbanización

Por otro lado, la obra de urbanización vinculada al proyecto, con una inversión de más de 7.000.000 euros, incluye la transformación del Camiño do Monte do Coto en un nuevo vial de 10 metros de sección, con dos carriles, senda peatonal de 2,5 metros, arcenes, pendientes adaptadas (≤6%) y alumbrado público; dos nuevas glorietas que conectarán con las carreteras provinciales EP-2605 y con las Residencias Doral, mejorando la seguridad vial; zonas verdes públicas, aparcamientos y una parcela para futuro equipamiento municipal; mejoras en las carreteras EP-2005 y EP-2605, incluyendo reurbanización y ampliación de la red de sendas peatonales y ciclistas. El proyecto incluye también la creación de un nuevo enlace entre la AG-57 y la avenida Clara Campoamor, con una inversión de 4 millones de euros, en tramitación por la Xunta de Galicia. Esta conexión reducirá tiempos de desplazamiento y mejorará el acceso a la red viaria de alta capacidad para el vecindario de Mos y usuarios de la Universidade de Vigo.