Baiona abre el debate de la privatización de la basura

«Seguiremos defendendo un modelo de vila que aposte polos servizos públicos, polos traballadores municipais e por unha Baiona máis xusta para todos e todas», defiende el PSOE de Baiona frente al proceso abierto por el gobierno municipal para replantearse el modelo de gestión de uno de los principales servicios municipales. Su portavoz, el exalcalde Carlos Gómez, lamenta que «os gobernos do PP reduciron a plantilla municipal en preto de 40 traballadores e traballadoras na rúa, unha perda que deteriorou progresivamente os servizos públicos e que foi preparando o camiño para a privatización, deixando sen persoal suficiente as áreas esenciais e xustificando agora a súa entrega a mans privadas», recalca. Según los datos de Gómez, en la actualidad son 5 los operarios del servicio de recogida, 4 los de limpieza, dos los de electricidad, 3 los de jardines, 4 de vías y obras y 2 capataces. A juicio de los socialistas baioneses, la privatización supondrá «un encarecemento do recibo para os fogares baioneses, menor capacidade de control por parte do Concello, desmantelamento do emprego público e renuncia a un modelo de servizo público, transparente e eficiente».