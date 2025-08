Circo e descontos para promocionar o comercio local

O centro de Redondela converteuse durante a tarde de onte na mestura perfecta entre un recinto circense e unha feira moderna. A programación do Concello, xunto a agradecida sombra das árbores e edificios que protexían dos 32 grados que chegou a rexistrar a zona, fixo que moitas familias optaran por combater a calor na temática Circo Vintage que se viviu na urbe redondelá ata a medianoite.

Unha temática marcada polo festival de Artistas de Rúa, que este pasado venres celebraba a súa vixésimo sexta edición cunha carteleira máis que diversa: malabares, teatro cómic, espectáculos de circo tanto clásico como innovador e un fin de festa a cargo do cantautor Pancho Varona déronse cita nun certame que comezou ás 18:00 na Alameda de Castelao, cos xogos de caseta de Bambolea Producciones. A oferta lúdica non só foi atrativa para as familias de Redondela, senón que múltiples visitantes dos concellos veciños achegáronse ao concello do choco para desfrutar do festival, do que moitos se enteraron a través dunha coñecida web que anuncia plans e actividades infantís en Vigo e arredores.

Público desfrutando das actividades de circo.

Precisamente da cidade olívica, e coa recomendación desta plataforma, chegaba o pequeno Nicolás, ao que nada máis inaugurarse os xogos de caseta faltáballe o tempo para probar todos os postos gratuitos que ofrecía Circus Feria. «Está bien que haya tanta actividades ahora en verano, lo único a reprochar el calor», explicaba a súa nai Paula, mentres Nicolás probaba puntería no lanzamento de aneis para poder conseguir os cinco tíckets cos que lle agasallarían unha bolsa de flocos de millo.

Tamén a través desta páxina decidiron acudir a Redondela Verónica e Bruno, nai e fillo de Mallorca. Están a desfrutar das vacacións en Ponteareas xunto a uns amigos toledanos, e en canto descubriron o festival non dubidaron onde pasar a tarde de venres: «Nos encanta la temática de circo, estamos deseando ver el espectáculo de malabares», contaban horas antes de deleitarse co show do grupo artístico Sen Patrón.

‘Shopping Night’

Á arte na rúa sumóuselle a arte nos escaparates da Shopping Night, unha iniciativa da Asociacion de Empresas de Redondela na que diversos locais quedaron abertos ata a medianoite con variados descontos e sorteos. A campaña, como adiantaba o presidente da asociación, Enrique Lago, era «unha invitación ao bo facer e a proximidade» dos negocios que aproveitaba o contexto do festival para reinvindicar o comercio local.

Visitantes mercando na campaña ‘Shopping Night’.

Entre tendas de moda, de zapatos, de complementos ou mesmo de xoias, case medio centenar de espazos participaron na proposta ofrecendo rebaixas de ata o 70%. Houbo tamén lugar para a veciña Chapela, pois catro marcas de moda emerxentes da zona tiveron a oportunidade de montar un posto efímero na Rúa Ribeira para vender o seu catálogo, que non pasou desapercibido ante os ollos de viandantes como Lucía: «Llevaba unos días buscando algún vestido más fresco para estos meses de verano, y al ver este por 12 euros no me lo pensé dos veces».

O Festival de Artistas de Rúa marca o inicio dun agosto moi movido culturalmente para Redondela, que o vindeiro 23 de agosto volverá reunir á mocidade galega no Entroido de Verán.