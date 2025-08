Los vecinos de Chapela plantean nuevas zonas de aparcamiento junto a la Avenida de Vigo

La Asociación de Vecinos de Chapela, que en los últimos días expresó su apoyo a la propuesta del gobierno local para crear un aparcamiento provisional en el solar del antiguo colegio Igrexa, solicita una actuación similar en el entorno de la Avenida de Vigo.

Esta zona urbana, donde se concentra la mayor densidad de población de la parroquia, tiene un importante déficit de plazas de estacionamiento, a pesar de que hace seis años se amplió el parking situado junto a la alameda con la eliminación del parque infantil que se situaba junto a las vías del tren, lo que permitió incrementar su capacidad hasta los 60 vehículos.

La asociación vecinal de Chapela propone habilitar como aparcamiento permanente el entorno de la zona de Cubillón, y otro en una parcela infrautilizada detrás del Círculo Cultural e Recreativo de Chapela, que podría albergar más de 150 plazas para coches en una zona a escasos metros del mercado municipal, del supermercado Froiz y de la alameda.

Respecto a la propuesta del aparcamiento provisional y un pequeño parque en el solar municipal del antiguo colegio Igrexa mientras no comienzan las obras previstas del futuro centro sociocomunitario, el colectivo vecinal aplaude la decisión ya que responde a la demanda social. «O aparcamento non é só unha comodidade: é un motor para atraer xente, dinamizar a economía, dar vida á contorna e fixar poboación. Mentres non se desenvolve un proxecto definitivo para ese solar, deixar ese espazo baleiro ou infrautilizado é unha oportunidade perdida», explica la presidenta de la asociación de vecinos, Mª Victoria Pichel.

La responsable del colectivo vecinal justifica la creación de esta nueva zona para estacionar debido a que la complicada orografía de la parroquia obliga a gran parte de los vecinos a utilizar el vehículo particular a diario para acceder a esta zona que concentra los principales servicios, como el centro de salud, supermercado, instituto, colegio, pabellón, multiusos, iglesia, cementerio, parques infantiles e instituto, entre otros. «Nesta zona só dispoñemos de 100 prazas de aparcamento fronte os máis de 900 asistentes diarios a estes servizos», indica Pichel.

Por último, lamenta que la Comunidade de Montes de Chapela no apoye la creación del aparcamiento provisional pese a que daría servicio inmediato a los vecinos y contribuiría a dinamizar la zona.