La humanización del Camino de Santiago por Arcade estará rematada antes de fin de año

Las obras de humanización del Camino de Santiago a su paso por el centro urbano de Arcade avanzan a buen ritmo. Se trata de una de las actuaciones más importantes impulsadas por el gobierno local con el objetivo de mejorar el modelo de movilidad en esta zona tanto para los vecinos como para los miles de peregrinos que cada año recorren esta localidad.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y el concejal de Obras, Pablo Garrido, visitaron ayer los trabajos acompañados por el director de obra, Enrique Urcola, y el jefe de obra de la empresa Covsa, adjudicataria de esta actuación. El regidor local destacó que se trataba de «un proxecto estratéxico polo que implica o Camino de Santiago en termos económicos, sociais e culturais para o municipio, pero tamén para o modelo urbano, xa que vai a supoñer unha transformación do núcleo urbano de Arcade creando espazos máis amables, máis sostibles...». El dirigente municipal recalcó que la actuación «vai permitir traballar no subsolo evitando verquidos á ría e mellorando o saneamento, polo tanto, é unha obra integral, estratéxica que é o primeiro paso da transformación de Arcade que continuará con outras obras como é a Praza de Talo Río, Rosalía de Castro e Portal do Ribeiro, que se iniciarán tamén nos vindeiros meses».

Los trabajos de humanización se ejecutan en las calles Coutada y Fonte do Conde, con una inversión de 750.000 euros, de los cuales la mitad corresponden a fondos propios municipales y la otra mitad a una subvención del Fondo de Cooperación Local conseguida por el gobierno local. Del total invertido, casi 150.000 euros irán destinados a la renovación de la red de saneamiento y a proteger la ría de vertidos en una zona de especial incidencia.

Está previsto que las obras rematen antes de que finalice el año. Los trabajos intentan tener la mínima incidencia posible tanto en el tráfico rodado como entre los peatones para evitar molestias y garantizar la normalidad del día a día en esta zona.