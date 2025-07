Xosé Emilio Barros deja el acta de concejal en Mondariz

El que fue el primer alcalde nacionalista del municipio de Mondariz, Xosé Emilio Barros, presentó su baja como concejal de la oposición así como portavoz municipal en el Concello de Mondariz en representación del Bloque Nacionalista Galego.

El exedil aseguró que se trata de una decisión «profundamente reflexionada y responde a motivos personales y laborales, motivos que no me permiten dedicarle el tiempo que considero necesario para desarrollar mi compromiso institucional con los vecinos y vecinas y con la formación política que represento».

Barros formó parte de la Corporación municipal durante dieciocho años, representando el puesto de alcalde entre los años 2019 y 2023.

El nacionalista afirmó que «mi renuncia no significa el fin de mi compromiso político ni social» si no que «abre una nueva etapa que me permitirá seguir trabajando desde otras posiciones a favor del progreso de mi localidad y de mi país».