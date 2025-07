Dos días de verbenas por San Fiz en Nigrán

El Concello de Nigrán organiza la fiesta de San Fiz, patrón del municipio en el «torreiro» de O Ceán. Los festejos arrancarán con una verbena mañana jueves a las 21.00 con D’Líder y La banda de ayer. El viernes, la Banda de Música do Val Miñor ofrecerá un concierto en la Praza do Concello a las 11.00 y otro en O Ceán tras la misa mayor, prevista a las 12.00, y la procesión posterior. A las 21.00 tocarán el Trío Nostalgias y Os Alegres do Val Miñor y a las 23.00, la orquesta Escaparate.