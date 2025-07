Ruta guiada do IEM pola Serra da Groba

As Xeiras de Verán do Instituto de Estudos Miñoráns inclúen este venres, 1 de agosto, unha ruta medioambiental pola Serra da Groba, para coñecer a súa flora e fauna, o seu patrimonio e o equilibrio natural do territorio. Titulada «Augas entre mar e terras. A Valga (Oia), a visita será guiada por Juan Hermida e Xosé Ramón García. O punto de encontro será o curro da Valga ás 18.30 e a actividade durará en torno a dúas horas e media.