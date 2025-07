Vecinos de Porriño y Mos se concentran esta tarde en repulsa del crimen de la trabajadora social

El crimen contra una trabajadora del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) a manos de un septuagenario en la parroquia de Atios, en O Porriño, este mediodía ha causado una gran consternación no solo en la zona, sino también en Mos, de donde era la mujer. Ambos consistorios han convocado una concentración para las 20.00 horas de hoy en la Praza do Concello de O Porriño en repulsa a los graves hechos y en memoria de la víctima.

«Una pena y una tristeza enorme para la que es difícil encontrar palabras, un panorama dantesco», refirió el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, a la prensa en el lugar del crimen. Además, le ha querido trasladar el pésame a la familia y ha emplazado a los vecinos a unirse al minuto de silencio que, en conjunto con el Concello de Mos, tendrá lugar a partir de las 20.00 h de este martes.

La trabajadora del SAF, de 48 años de edad, se encontraba atendiendo a la esposa del supuesto homicida cuando fue golpeada con un objeto cortante y conduntente. El varón se ensañó con la empleada al atacarla varias veces hasta provocarle la muerte. En un principio, se desconoce que haya existido un desencadenante. Fue un familiar del matrimonio quien se encontró con la escena.

«Sentimos una total desprotección»

Tras conocer los hechos, la Plataforma Unitaria Auxiliares de Ayuda Domicilio ha denunciado nuevamente la «total desprotección en el servicio de ayuda a domicilio».

Al mismo tiempo, ha reclamado el «plus de peligrosidad y penosidad», además de la necesidad de «hacerse una evaluación de los riesgos laborales de cada vivienda».

«Que la tierra te sea leve, querida compañera. D. E. P.», finaliza la asociación a través de un mensaje en Facebook.