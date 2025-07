Un ano de loita polo saneamento en Gondomar

«Estamos firmemente empeñados en que se leve a cabo a ordenanza para o baleirado das fosas sépticas, xa aprobada en pleno, así como na elaboración e execución dun plan integral de saneamento que garanta solucións reais, planificadas e a longo prazo para esta necesidade básica da veciñanza». Os obxectivos da Plataforma Veciñal por un Gondomar con Servizos seguen a ser os mesmos ao cumprirse un ano da súa creación, pero os seus integrantes celebran este primeiro aniversario co ánimo de retomar con forza en setembro as súas mobilizacións. Fano coa publicación dunha revista a modo de resumo destes doce meses de traballo.

Nas súas páxinas recollen as accións desenvolvidas, os avances conseguidos e tamén as reivindicacións pendentes. Accións coma a recollida de firmas, que acadou un total de 1.964, as xuntanzas mantidas tanto na Xunta como no Concello ou con asociacións veciñais do municipio, concentracións e mesmo a presenza en prensa aparecen na publicación.

Os integrantes da plataforma agradecen a participación da veciñanza nest ano e fan un chamamento a manter viva a loita colectiva, que continuará coas protestas diante do Concello. «Seguiremos traballando ata que as nosas demandas sexan escoitadas e atendidas», garanten.