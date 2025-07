El mejor homenaje a López Mella

El garaje del 'youtuber' redondelano Esteban Fernández Míguez, el «Galponero», está repleto de joyas de las dos ruedas. Dos Ducati, una 750 Supersport de 1997 y una 748 del año 2000, una Triumph Daytona de 1997, una Suzuki TL1000R de 1998, una Yamaha SZR 660, la mítica Yamaha RD350, una Vespa y varios Vespinos de distintas épocas.

También cuenta con otras más actuales, como una Yamaha FJR 1300 y una Yamaha Super Teneré 1200. Pero entre todas ellas hay una que destaca con un brillo especial. Se trata de la réplica de la Honda RC30 del célebre expiloto Juan López Mella, el «Trueno de Lugo», del que este año se cumplen el 30 aniversario de su fallecimiento en un trágico accidente de tráfico cuando se dirigía al circuito de Calafat, en Tarragona, para participar en unos entrenamientos en la categoría Thunderbike (Supersport), en la que competía en 1995.

«Fue un enorme piloto, el mejor gallego de la historia y uno de los grandes nacionales, pero nunca tuvo el reconocimiento mediático que se merecía. Con el paso del tiempo pocos se acuerdan de él», lamenta Esteban, uno de sus fieles admiradores.

El desconocimiento de las nuevas generaciones sobre el piloto lucense le llevó hace cuatro años a plantearse a crear una réplica de la moto con la que compitió López Mella como particular homenaje y, al mismo tiempo, para dar a conocer su laureada trayectoria a través de su canal en YouTube, que cuenta con 19.000 suscriptores y algunos vídeos con más de 200.000 reproducciones.

«Parece que nadie valora que en Galicia tuvimos a uno de los mejores pilotos privados de la historia, que con unos medios muy escasos y un presupuesto exiguo logró ganar dos veces el Campeonato de España de Superbikes e incluso llegó a correr varias pruebas en el Mundial de 500cc [equivalente al actual Moto GP] en tiempos de Doohan, Rainey, Schwantz, Kocinski o Álex Crivillé... Llegó a ser un top 10 compitiendo con una moto desfasada en unas parrillas con cuarenta pilotos y hasta los rivales de su época han reconocido que si hubiera tenido más medios, o el respaldo de un equipo oficial, estaría entre los mejores», indica.

La espectacular réplica que luce en el garaje del «Galponero» es el resultado de un minucioso trabajo artesanal realizado desde cero. Aunque ahora puede disfrutarla con orgullo, su construcción le causó muchos dolores de cabeza por lo complicado de encontrar las piezas y las largas esperas para muchos de los trabajos necesarios para adaptarlas.

«Mi idea era tenerla en un año y al final fueron cuatro, pero quería cuidar hasta el último detalle. Y hacer una réplica a este nivel es algo muy complicado, en algún momento me llegó a desesperar y pensé en tirar la toalla. Así que ahora que está terminada es mi moto fetiche, la más querida del galpón», confiesa.

El resultado final es espectacular. En muchos aspectos incluso supera a la original. «Cuando la saco a la calle y la aparco llama mucho la atención. Algunos me preguntan si es la RC30 de competición porque es clavada. Pero lo que más ilusión me hace es cuando me preguntan por la decoración, con los anuncios de Nivea. Es cuando les explico que la pinté así en honor a López Mella porque son los colores y el patrocinador con el que compitió. Y de paso doy a conocer su historia y su brillante trayectoria. Es mi particular homenaje a este gran piloto que nunca tuvo el reconocimiento que merecía, que sigue siendo un gran desconocido para muchos», concluye.

Juan López Mella / Wikipedia