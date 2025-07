El puente peatonal entre Tomiño y Vila Nova de Cerveira, «imposible» por falta de fondos

«Tendemos Pontes» lleva siendo durante los dos años de gobierno de la actual Diputación de Pontevedra el lema de esta administración provincial. Sin embargo, hay un puente que todavía está en stand by. El futuro puente peatonal entre Tomiño y Vila Nova de Cerveira, que proyectó el anterior gobierno de la Diputación con el objetivo de unir todavía más la «raia» y crear un gran parque transfronterizo, no ha traspasado el papel y no tiene pinta de que vaya a hacerlo, al menos hasta que no haya alguna vía de financiación. «No se va a poder ejecutar si no hay una recepción muy importante de fondos europeos», indica el presidente provincial, Luis López, apuntando que «es imposible que la Diputación asuma ese coste».

La idea de conectar Vila Nova de Cerveira con el Espazo Fortaleza de Goián a través de un puente peatonal y ciclista comenzó a sonar hace diez años y el primer paso en firme se dio en julio de 2016, cuando el Concello de Tomiño, la Cámara de Vila Nova de Cerveira y la Diputación de Pontevedra firmaron un convenio de colaboración para realizar un concurso de ideas internacional que se financió con fondos europeos del programa Interreg V POCTEP España-Portugal 2014-2020.

El interés que suscitó esta convocatoria rebasó las fronteras de la «raia» y se presentaron 24 propuestas no solo de diferentes puntos de España y Portugal, sino también de Alemania, Reino Unido y Francia. Finalmente, resultó ganador el puente esbozado por el estudio madrileño Burgos y Garrido Arquitectos, el mismo que en 2005 ganó el concurso internacional para la realización del proyecto de Madrid Río, hoy en día una realidad. Este, junto a Bernabeu Ingenieros, fue el artífice del proyecto «Una línea sobre el Miño», una pasarela peatonal y ciclable para conectar Tomiño y Cerveira.

«El proyecto está ahí y si en algún momento vemos que hay una línea de ayudas que veamos que puede encajar, ahí estaremos para poder captar esos fondos europeos», destaca el presidente de la Diputación, Luis López, recordando que este trabajo se debe realizar en coordinación con la AECT Río Miño.

En lo que se refiere a puentes, el mandatario provincial apunta que la Diputación tiene prevista la construcción de una nueva pasarela en el Miño, pero en la comarca del Condado-Paradanta. También será únicamente peatonal y ciclable, con la intención de conectar As Neves y Monçao. En este sentido, apunta que los costes son «infinitamente inferiores» a los de la línea sobre el Miño que se pretende construir entre Vila Nova de Cerveira y Goián. Precisamente mañana lunes está previsto que López firme el convenio con la AECT Río Miño para financiar la redacción del proyecto constructivo de este puente entre As Neves y Monçao.