El carril bici y el paseo peatonal de A Foz estarán listos en un mes

Vecinos y visitantes podrán disfrutar del nuevo carril bici y del paseo peatonal de A Foz a mediados de agosto. Así lo calcula el gobierno municipal de Nigrán ante los importantes avances de las obras que transforman el centro neurálgico de A Ramallosa, que arrancaron a finales de mayo con un plazo de ejecución de seis meses, tal y como figuraba el contrato firmado con Oresa Construcciones y Servicios Globales por importe de casi un millón de euros (962.197), de los que la Diputación aporta 769.757, el 80%.

El paseo en bicicleta por todo el Val Miñor ya no se verá interrumpido en este tramo y permitirá acercarse más al borde litoral. El trazado del carril bici se ha desplazado hacia el estuario para evitar confluencias conflictivas con los peatones como ocurría junto al centro de la tercera edad o el quiosco. «Tendo o esteiro de A Foz aí, non tiña sentido que os ciclistas circularan cara o aparcadoiro da rúa Torrente Ballester sen disfrutar das vistas e habendo espazo suficiente», explica el alcalde, Juan González, quien incide en el objetivo de «revitalizar» todo el núcleo de A Ramallosa, «como se fixo co gran mural de Lula Goce a carón da piscina e antes co rescate do aparcadoiro municipal e gratuíto».

El sendero y el vial para ciclistas abrirán antes que el resto de la alameda de San Campio, el espacio lúdico de 10.888 metros cuadrados cuyas obras de humanización proseguirán hasta septiembre, avanza el regidor. Entre los cambios, la zona infantil quedará perimetrada por barreras vegetales y nuevas vallas para ganar en seguridad y autonomía para los niños y contará con más juegos.

Desde un enfoque inclusivo, el recinto ha sido diseñado para que todos los pequeños, con o sin discapacidad, disfruten de una experiencia sensorial, lúdica y social, por lo que el principal atractivo será un conjunto musical único en la comarca, que incluye campanas tibetanas, marimba, campanas tubulares y elementos de percusión. Otro elemento diferenciador del parque infantil será un gran faro escalable con cuerdas para trepar, tobogán, puentes y pasarelas.

La mejora de la alameda de A Ramallosa comprende también la rehabilitación de su pavimento, muy dañado en el entorno de la capilla, de piedra, y la reposición del césped y acondicionamiento de las zonas ajardinadas, incluyendo más arbolado y vegetación en consonancia con la existente, además de plantas de medio porte que funcionen como elementos de protección.

Adicionalmente se sustituirá buena parte del pavimento duro por hierba y se dotará de perímetros de caucho a los elementos de juego infantil existentes para otorgarles más seguridad. Se cambiará asimismo el mobiliario urbano, se colocarán más bancos y se instalarán aparcabicis. «As obras son sempre molestas, pero o obxectivo é ter unha alameda con accesibilidade universal e que gañará en calidade ambiental e paisaxística e en seguridade», resume González.