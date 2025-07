El Condado Paradanta se llenó de actividades alrededor de la gastronomía y la viticultura para celebrar el Día de Galicia. Así, en el Concello de Covelo celebraron su tradicional Festa do Churrasco, a la que asistieron cientos de personas, con un menú de ocho euros que incluía costilla, pimientos de padrón, criollo, pan y vino.

Covelo y As Neves celebran el Día de Galicia con churrasco y vino tinto

Por su parte, en As Neves tuvo lugar la Festa do Tinto Rías Baixas, donde se pudo degustar el vino tinto D.O. Rías Baixas y disfrutar del concierto de Susana Seivane o de la participación de Federico Pérez Rey, encargado de leer el pregón ante una plaza abarrotada. Además, la música DJ se hizo paso por la noche con la celebración del evento de música electrónica, «Requesound».