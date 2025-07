Rivas reclama la cancelación del Festival Sinsal en la isla de San Simón

El gobierno local de Redondela denuncia la falta de criterio de la Xunta en cuanto a los usos de la isla de San Simón, cuya gestión depende de la Fundación Museo do Mar de Galicia de la Consellería de Cultura. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, exige «respecto aos lugares de memoria democrática» y critica que este fin de semana la isla sea el escenario del Festival Sinsal «que nada ten que ver coa Memoria Democrática».

Al igual que ocurrió el mes pasado con congreso de baile «+Q Bachata», la regidora considera «innecesario» que esta actividad se celebre en un lugar como San Simón, declarado Lugar de Memoria Democrática. Una situación que «ofende a centos de familias vítimas da ditadura militar, da represión e da persecución», por lo que solicita la cancelación del festival.

Rivas destaca que la Consellería de Cultura ha denegado a Redondela formar parte del patronato de la fundación que gestiona la isla y lamenta que se autoricen «espectáculos e eventos privados que ofenden á memoria das vítimas», algo que califica de «decisións indecentes». Ante esta situación la regidora local exige una vez más ante la Xunta «o ingreso do Concello de Redondela na Fundación Museo do Mar de Galicia para participar, coñecer e opinar sobre as actividades que se celebren na illa de San Simón, que é termo municipal de Redondela», y añade que esta exclusión por parte de la Consellería de Cultura «é unha enorme ofensa ao conxunto dos veciños e veciñas». Rivas demanda también «ter coñecemento das actividades que se fan na illa, que é parte do territorio de Redondela, en sinal de respecto institucional».

Protesta el domingo

Por otra parte, el Colectivo Republicano de Redondela ha convocado este domingo, a las 12.00 horas, una concentración en la playa de Cesantes para protestar por la celebración del Festival Sinsal y reivindicar San Simón como isla de la memoria.