O mellor estudante de ESO de Galicia é de Gondomar

«Non tiña moitos nervios porque, a verdade, non esperaba nada». Para el foi un exame máis na súa brillante traxectoria académica con tan só 15 anos, pero o caso é que Xabier Pellitero Fernández, veciño de Gondomar, acadou a nota máis alta de Galicia nos premios extraordinarios que concede a Xunta para os mellores estudantes do Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) polo seu rendemento académico. Unha convocatoria que a Consellería de Educación abre para os rapaces que rematan o cuarto curso desta etapa cuns resultados excelentes e que lles outorga 1.000 euros e un diploma acreditativo aos vinte mellores de toda a comunidade.

A ninguén lle estraña no instituto Terra de Turonio de Gondomar, onde Xabi cursou ata xuño os seus estudos, o resultado de 40,9 sobre 50 que acadou este rapaz, dado «o seu potencial». Segundo conta o seu entorno máis próximo, sabía as táboas de multliplicar aos 3 anos, as capitais de todos os estados do mundo aos 4 e era quen de adiviñar o día da semana de calquera data con dous anos ou tres anos de antelación.

Pero este foi, sen dúbida, o seu ano, aínda que a modestia lle impida falar dos seus éxitos. Acabou 4º de ESO con matrícula de honra, conseguiu 95 de 100 puntos no nivel B1 de francés, quedou no posto 37 no Canguro Matemático de España, unha competición que organiza a Federación de Profesores de Matemáticas e na que participaron máis de 3.000 alumnos.

Acadou tamén unha das 80 bolsas que a Fundación Amancio Ortega concedeu en Galicia, 450 en toda España, e marchará nun mes a Canadá, a unha localidade da rexión de Nova Escocia, para estudar o equivalente alí ao 1º curso de Bacharelato, o grao 11 da High School.

Un curso fóra da casa

Non lle dá medo a experiencia de alonxarse da casa durante un curso enteiro, nin tampouco a viaxe. Percorrer o mundo é unha das súas paixóns. Soubo que gañara o premio extraordinario da Xunta mentres visitaba países nórdicos e bálticos coa súa familia. «Non o cría porque ata pensaba que me saíran mal os exames», explica. A pesares dos seus éxitos académicos, aínda non pode evitar «esa teima pesimista», confesa. «Sempre é mellor esperar o peor», engade de xeito precavido este mozo.

O que lle preocupa é a volta desa experiencia canadense, por se lle baixa a media. «Do curso que faga alá traerei unha nota media total, non por materias», apunta. Iso pódeo prexudicar no caso en que destaque nalgunha ou beneficiar se se dera o caso de que o rendemento fose baixo noutra. Segundo as probas do premio extraordinario da Xunta, o seu son as Matemáticas, sacou un 9,8. En xeografía e historia, un 8; en inglés, un 7,6; en galego un 7,7; e en lingua castelá e literatura, un 7,8. Iso non quere dicir que saiba que lle gustaría ser no futuro ou que quere estudar. «Non o teño claro aínda, só que será algo de ciencias»

O ano que vén tocaralle pensar máis polo miúdo niso e nas notas medias. Agora ten un mes por diante coa axenda repleta de encontros sociais. Onte mesmo quedou concompañeiros que tamén marchan ao outro lado do Atlántico para ir falando do que van facer alá e en agosto fará o Camiño de Santiago co seu grupo de amigos de toda a vida. Unha boa despedida antes de marchar, sabendo que os vai botar «moitísimo en falta». Aproveitará tamén as vacacións para seguirse formando en guitarra, quedar cos amigos... O que fai «un rapaz do máis normal», di el.