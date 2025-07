O lume asusta os veciños de Parada

A uns 300 metros das vivendas se orixinou onte pasadas as nove da noite un incendio forestal na parroquia nigranesa de Parada, preto do barrio da Igrexa. A Xunta mobilizou u n axente, tres brigadas e dúas motobombas. A pesares de que os refachos de vento eran fortes, o lume quedou controlado en apenas unha hora e calcinou algo máis de 700 metros cadrados de terreo no monte. Continuaba activo ao peche desta edición.

Efectivos na extinción do incendio de Parada, onte. / /