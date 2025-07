O dúo Mon Dieu actúa hoxe no Súper Giráldez

O histórico supermercado da rúa Quirincosta, en Sabarís, organiza hoxe unha festa para os seus clientes na que actuará o dúo musical Mon Dieu, que ofrecerá as súas versións de éxitos do pop e do indie. O encontro, que comeza ás 19.30 horas, servirá para promocionar unha marca de sangría e de espumosos e os asistentes participarán en sorteos.