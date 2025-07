O Carnaval de Verán de Gondomar marcha a Vincios

O Entroido de Verán de Gondomar trasládase este ano ao torreiro de festas de Vincios e será organizado pola comparsa O Millor de cada casa en colaboración co Concello. A festa está prevista par ao día 14 de agosto e pensada para todas as idades.

As actividades comezarán ás 16.30 con inchables para os cativos seguida dun concurso de disfraces infantil ás 18.00. Ás 19.00 celebrarase a festa da escuma e ás 20.00 actuarán as escolas de baile DanzArte e Ritmo Idanze. Ás 22.00 horas será a quenda do grupo musical Las Vegas. Á unha da madrugada terá lugar o concurso de disfraces de adultos con premios en metálico. As incripcións para ámbolos dous concursos pódense facer vía WhatsApp ao número 622848236.