Indignación en Soutomaior por el cierre de la Escola Infantil de Romariz

La decisión de la Xunta de cerrar la Escola Infantil de Romariz ante la falta de alumnado ha causado indignación en Soutomaior, donde el gobierno local asegura que se enteró por los medios de comunicación. La Consellería de Educación anunció la clausura de este centro educativo dentro de sus planes de reconfiguración del mapa escolar de Galicia de cara al curso 2025/26, que afecta a cuatro escuelas de Educación Infantil y tres colegios de Primaria que no abrirán sus puertas en septiembre.

En el caso concreto de la unitaria de Romariz, en la que los responsables educativos consideran que cuenta con una matrícula «insuficiente» y sin previsión de incremento, ya que solo había tres niños matriculados para el próximo curso. Ante estas cifras tan escasas, la consellería decidió el cierre del centro y la recolocación de sus alumnos en el colegio de referencia más próximo.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, aseguró ayer que no tenía comunicación oficial por parte de Educación y dice que se enteró por la prensa. «Desde logo que nin no fondo nin nas formas aceptamos este peche cunha decisión unilateral por parte da Xunta», y destacó la importancia de mantener estas escuelas rurales por la incidencia que tienen en los lugares en los que se asientan. «Esta escola e o seu proxecto educativo forma parte da historia de moitos nenos que durante décadas formáronse nela e tivo un impacto tremendo na nosa veciñanza», por lo que adelanta que va a convocar una asamblea con la comunidad educativa para intentar que se revierta la decisión y la escuela pueda seguir funcionando. «Parece que a consellería está a buscar escusas para pechar este tipo de escolas no canto de dar pasos e buscar fórmulas para mantelas e incrementar a súa matrícula, algo para o que se necesita vontade política».

En este sentido, acusa a la Xunta de «remar na dirección oposta», en vez de apostar por este tipo de proyectos «que son referenciais e moi necesarios nas contornas rurais».