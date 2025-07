Los comuneros rechazan el aparcamiento previsto para un solar de Chapela

La Comunidad de Montes de Chapela expresó ayer su rechazo a la construcción de un aparcamiento provisional en el solar del antiguo colegio Igrexa de Chapela, como pretende el Concello. Los comuneros proponen que se destine provisionalmente como zona verde y de esparcimiento para los vecinos de la zona, ya que existen muchas personas mayores y niños que lo necesitan.

También lamentan que el asunto no se llevara al Consello Parroquial, celebrado el pasado día 16, «demostrando que este Concello no tiene en cuenta las opiniones de los colectivos que formamos el Consello Parroquial pero sí a la asociación de vecinos, que no forma parte del órgano parroquial», apuntan, en referencia a que el colectivo vecinal solicitó que se destinara la zona a aparcamiento de vehículos.