Campaña en Baiona para prohibir negocios en terrenos ganados al mar

Aunque permanece paralizado durante los meses de julio y agosto para evitar que los camiones de tierra generen colapsos en un tráfico multiplicado por los veraneantes y turistas, el relleno del puerto deportivo de Baiona avanza sin que ninguna de las acciones reivindicativas y judiciales hayan podido frenarlo hasta el momento.

Lo que queda ahora, a falta de que los pleitos en marcha den sus frutos, es evitar que se realicen más aterramientos en el futuro. Para ello, la plataforma Salvemos Santa Marta ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir una modificación del Plan Especial de Ordenación do Porto de Baiona que impida crear negocios en terrenos ganados al mar. «O que non pode ser é que estean pechando comercios e bares no pobo e que se constrúa un recheo para abrir outros», argumenta el presidente del colectivo, Rafael Lores.

Hace tan solo unos días que la plataforma ha puesto en marcha la iniciativa y ha reunido ya más de 600 rúbricas. El objetivo es alcanzar las 2.000 para presentar la propuesta al Concello de Baiona. Entienden que hay servicios esenciales para la actividad marítima que pueden prestarse sobre estas riberas artificiales, «como unha capitanía, vestiarios, etc. pero non un restaurante ou unha cafetería», recalca Lores.

Contencioso ante el TSXG

La campaña se suma a una serie de acciones con las que la entidad ciudadana busca paralizar el proyecto que pretende finalizar el puerto deportivo inacabado desde hace más de dos décadas. Mantienen la vía reivindicativa con las protestas semanales de los jueves y han presentado cientos de denuncias ante Portos de Galicia y ante Patrimonio por la falta de informes ambientales y arqueológicos de la infraestructura.

La lucha de la plataforma se ampliará en breve a la vía judicial. Preparan un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la ampliación de la concesión que Portos de Galicia otorgó al puerto deportivo baionés en mayo, ya que consideran que la resolución del organismo autonómico requiere una declaración de impacto ambiental actualizada.

Han iniciado, asimismo, una ronda de reuniones institucionales y ya les han recibido el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. Tienen pendientes ahora encuentros con directivos de Aceba y de la Cofradía.

También han planteado sus reivindicaciones en los últimos días a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que se ha comprometido a formular preguntas al Gobierno en relación al informe del Ministerio para la Transición Ecológica, que la plataforma considera incompleto porque elude cuestiones ambientales y «non avalía os danos que fixo xa o primeiro recheo nin as consecuencias que pode acarrear este, non contén un estudo das correntes mariñas nin do impacto nos bancos pesqueiros e marisqueiros», recalcan.

El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y el concejal de Actividades Marítimas, Joaquín López Goce, con los directivos de la plataforma Salvemos Santa Marta. / FdV