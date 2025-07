El BNG rechaza el convenio con Zona Franca sobre A Pasaxe

La portavoz del BNG en Gondomar, Manuela Rodríguez, considera el convenio entre el Concello y Zona Franca para ejecutar la fase dos del polígono de A Pasaxe «un contrato leonino onde as vantaxes están do lado do Consorcio». El acuerdo, explica, «cede gratuitamente o aproveitamento do chan urbanizable a Zona Franca, sen reservar o 10% que lle corresponde por lei ao Concello», además de librar al Consorcio de las tasas e impuestos municipales y exigir al Concello el pago de una compensación económica por la gestión de los terrenos.