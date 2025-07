Salceda busca consenso contra el fuego

El gobierno local de Salceda inició las explicaciones a las comunidades de montes sobre la Ordenanza Municipal de Gestión de Biomasa y Plantaciones Gorestales que permitirá al Concello agilizar la limpieza de fincas en caso de que sus propietarios no lo hagan, para luchar contra los incendios forestales. En el último pleno, en el que no estaba el PSOE, el voto del PP fue decisivo para echar abajo el texto, resultando la ordenanza rechazada con seis votos en contra (PP) cuatro a favor (MS) y una abstención (BNG).

La alcaldesa, Loli Castiñeira, espera lograr el consenso de toda la Corporación en este asunto y para ello el gobierno local está explicando el texto a la sociedad local, la premisa del PP y del BNG para votar a favor. Este viernes en una reunión con comunidades de montes a la que asistieron la propia regidora, el concejal de Agenda Ecolóxica, Marcos Troncoso, y la técnica de Medio Ambiente, se explicaron los pormenores y se abrió un turno de intervenciones. Asistieron representantes de las comunidades de montes de A Picoña, Santa María, Budiño y la asociación vecinal de Parderrubias. No lo hicieron representantes de las comunidades de Soutelo, San Xurxo, Parderrubias y Entenza, aunque por parte de esta última comunidad justificaron la ausencia. La ordenanza busca agilizar los trámites para que el Concello pueda entrar en fincas privadas a limpiarlas si los propietarios no lo hacen o son personas desconocidas, entre otras cuestiones.

En la sesión plenaria, que todavía puede visualizarse en YouTube, el PP votó en contra sin cuestionar ningún aspecto del texto, pero criticando que se sometiese a votación sin realizar una consulta ciudadana. Fuentes del gobierno local indicaron que el PP con este voto en contra pretendía dejar en evidencia a Movemento Salceda, aprovechándose de la ausencia de los ediles socialistas.

El PP aprovechó la ausencia del PSOE para ejercer poder

La ausencia de los concejales del PSdeG-PSOE del último pleno fue la gran oportunidad del PP de Salceda para tener un «día de poder» y lo ejerció para decir que no en dos puntos esenciales: los presupuestos y la ordenanza de la gestión de la biomasa. Aunque el PP culpa al gobierno local del rechazo de la ordenanza y de no negociarla con los grupos ni consultarla con la ciudadanía, un ejemplo con el que no predica ningún gobierno de los populares en la comarca, la realidad es que el PP de Salceda cree que esa ordenanza no es necesaria pues ya existen normas suficientes en el mismo sentido. Incluso en una comunicación pública, el portavoz, Santiago Rodríguez Davila, aseguró este viernes que es falso que el texto posibilite al gobierno local hacer cumplir la ley en materia de desbroces y limpiezas de parcela. «Se fose así sería moi grave que leven tantos anos sen traela a pleno».