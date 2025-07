Las primeras gominolas hechas en Galicia triunfan en tres países

No solo de albariño, pescado y marisco o carne de rubia gallega vive la marca Galicia. Los productos «da terra» no tienen parangón a la hora de hablar de la buena mesa, pero es que aquí también se da la vuelta a algunos caprichos de bolsillo como las chuches para endulzar los paladares sin azúcar ni gluten. Las primeras gominolas fabricadas en la comunidad son aptas para diabéticos, celíacos y veganos y su crecimiento ha sido meteórico en solo un año de fabricación. Salen de la empresa Minimelis, con planta en una nave del área industrial de Porto do Molle, en Nigrán, que arrancó su actividad el pasado verano con 4 toneladas de producción mensual y ha alcanzado ya las 30. «La previsión es de 45 toneladas al mes cuando acabe el año», explica Mercedes Toscano, fundadora de la compañía con su marido, Jorge Núñez.

Y es que tras doce meses de actividad con venta en España, Francia y Portugal, Minimelis ha ampliado la plantilla de los 7 trabajadores iniciales a 25 y ha puesto en marcha un proceso de expansión a Latinoamérica, «con negociaciones ya con Argentina, Venezuela y Chile». De este último país regresó la pareja de emprendedores en 2019 para establecerse en Nigrán. Naturales de Viveiro ella y de Ourense él, Mercedes y Jorge se habían marchado por trabajo. Él es arquitecto y allí lo destinó la gran constructora para la que trabajaba en 2011, para «hacer un hospital». Ella, profesional del Derecho y los mercados financieros, también logró un empleo en la Bolsa de Santiago. «Pero siempre quisimos emprender», recuerda, y además se daba la circunstancia de que la pareja «somos muy dulceros» y en aquellos lares «no había tiendas de golosinas».

A las chuches clásicas suman las funcionales de creatina, vitaminas y melatonina, presentes en los vuelos de Iberia para calmar el miedo a volar

Comenzaron a importarlas de España y crearon una red de distribución que con 25 tiendas, entre propias y franquicias, en todas las ciudades importantes del país. Fue en 2016 cuando entró en vigor allí una ley contra la obesidad infantil. «Vimos una oportunidad de mercado y desarrollamos las primeras golosinas sin azúcar. Nosotros hacíamos la formulación y nos las fabricaban aquí en España. Empezamos a vender en los grandes hipermercados del país, Walmart y Cencosud», cuentan.

Un sueño de emigrantes retornados

La morriña empezó a ganar terreno en la vida de la pareja entonces. «Nosotros somos gallegos, en definitiva. Fuimos para allá con una niña y tuvimos otras dos. Queríamos que se educaran en Galicia», recuerda Mercedes. Así que regresaron y se instalaron en Nigrán, donde se habían conocido hacía dos décadas. Inicialmente mantuvieron la gestión de las tiendas desde aquí, pero «fue una época dura, empezaron las revueltas sociales luego llegó el coronavirus...». Así que en 2022 cerraron en Chile y decidieron iniciar «esta aventura de montar aquí la fábrica».

La maquinaria que fabrica las gominolas, en la planta de Minimelis. / Alba Villar

Con la ayuda de la aceleradora de empresas Vía Galicia del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, a la que están muy agradecidos, igual que al Concello y a la Xunta por los apoyos, arrancaron. Importaron la maquinaria, única en España, desde Asia, e iniciaron las pruebas. «Empezamos produciendo golosinas sin azúcar y a vender en las distribuidoras de toda España». No fue fácil. «Aquí están muy implementadas las marcas de toda la vida con azúcar, tienen mucha presencia», relata Mercedes.

Golosinas funcionales

Las dificultades para introducirse en el mercado agudizaron el ingenio del equipo y comenzaron a hacer gominolas funcionales. Las de melatonina han llegado a los aviones de Iberia, para ayudar a los pasajeros a conciliar el sueño en vuelos largos. Gracias a ello, otras tres compañías áreas extranjeras se han interesado por el producto.

Fabrican además «Vitanolas», que son gominolas con vitaminas variadas, ácido hialurónico, coenzima Q10, o colágeno, que venden en tiendas de productos de estética como la cadena Arenal. Mantienen además la línea de gominolas clásicas bajo la marca «Flipabits», que se vende en Carrefour y se acaba de sumar al material de promoción del Concello de Nigrán, que las regala a los visitantes en las oficinas de turismo.

La última incorporación al catálogo de productos son las de creatina, «para deportistas y para el público general por sus beneficios cognitivos». La dosis recomendada es de dos gominolas al día, explica Mercedes, y la demanda es enorme. «Empezamos a venderlas hace un mes y las tenemos agotadas en a web», señala.

Todo marcha mucho mejor de lo esperado por esta pareja de «emigrantes retornados que ha cumplido un sueño» y que espera ampliar las exportaciones al extranjero pronto y «traer más maquinaria para abarcar nuevos proyectos».

Una fábrica inclusiva

Si las gominolas están pensadas desde una óptica inclusiva para que las consuman personas con distintas intolerancias, la plantilla no podía ser menos. Dos personas con diversidad funcional procedentes del centro especial de empleo Sin Etiquetas, del centro Juan María de Nigrán, están integradas desde el primer día. «Aquí todos aportamos y todos aprendemos de todos. Siempre pensamos que la empresa tenía que ser así», apunta Mercedes, orgullosa de que «Minimelis naciera así, dando normalidad a algo que ya debería tenerla».