Gondomar pide participar en el nuevo proyecto contra las riadas de la Xunta

Abiertos a la colaboración con Augas de Galicia se mostraron ayer tanto el gobierno municipal de Gondomar como la Asociación de Persoas Afectadas polas Enchentes tras conocerse a través de este diario los avances del organismo autonómico en el nuevo plan contra las recurrentes riadas en la villa condal, que se eleva a 3,5 millones y que prevé un desvío en la avenida Curros Enríquez con puente provisional sobre el río Miñor para evitar cortar el tráfico durante las obras.

El alcalde, Paco Ferreira, publicó un comunicado a través de las redes sociales en el que mostró su sorpresa por conocer las novedades por la prensa, aunque el departamento de la Consellería de Medio Ambiente asegura haber presentado ya el nuevo proyecto al Ayuntamiento, y reclama conocer los detalles de las obras previstas, cómo se van a ejecutar y negociar la ocupación de los terrenos necesarios para la construcción del viaducto paralelo provisional. Incide en la «importancia de trabajar de manera conjunta, seria y respetuosa entre administraciones».

Riesgo en Mañufe

Por su parte, los afectados celebran que el director de Augas de Galicia «cumpra co falado no sentido de elaborar un novo proxecto que resolva, ou como mínimo corrixa o problema das enchentes» y le reclaman que «durante a súa elaboración se teña en conta a opinión das persoas afectadas».

Muestran dudas sobre la eficacia de la intervención «no sentido en que aliviar do centro da vila e afogar as casas río abaixo, especialmente no barrio da Ponte, en Mañufe, sería agravar o problema».