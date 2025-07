O Rosal, donde el vino es poesía

Historia embotellada, tradición y poesía fueron algunas de las definiciones sobre los vinos de la subzona de O Rosal que se escucharon ayer en la inauguración de la trigésimo tercera edición de la Feira do Viño do Rosal, que puede disfrutarse hasta el domingo en la Praza do Calvario.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, abrió el turno de intervenciones y prometió que esta será la edición «más dinámica, sostenible y segura». La regidora dio paso al pregonero de este año, el experto vitivinícola Ziyang Zhang, asesor de la Embajada China en España y director de la Guía Peñín en Asia, quien conquistó al público poniendo en valor el potencial internacional de los vinos de O Rosal.

«Cuando un vino de O Rosal llega a una copa a Shanghái o a Pekín, no solo se brinda por su sabor, se brinda por Galicia entera», dijo el pregonero

«Vengo de un país donde el té es arte, pero he descubierto que, en Galicia, y especialmente en O Rosal, el vino también es poesía», afirmó Zhang, destacando que los caldos de la comarca están traspasando fronteras y emocionan también fuera de Galicia. «Cuando un vino de O Rosal llega a una copa a Shanghái o a Pekín, no solo se brinda por su sabor, se brinda por Galicia entera», concluyó el pregonero.

Cofrades de honor

Durante el acto también se celebró el tradicional nombramiento de cofrades de honor, título que recayó en Alfonso Dorado Senra, del Grupo Filatélico e Numismático Val do Rosal, a quien realizaron un homenaje sorpresa seguido de una ovación especial del público que acabó por emocionarlo. También nombraron cofrades de honor a la Unión Deportiva Ribera, representada por su presidente, por sus 75 años de fútbol en el Concello; a la Sociedad Deportiva Atlético Novás, representada por Andrés Senra, por medio siglo de balonmano en O Rosal; a Marcelino Escola, impulsor clave del sector desde la empresa Inoxes; y al propio pregonero, Xiyang Zhang.

Además, un representante de cada una de las nueve bodegas participantes en el Feira do Viño do Rosal fueron nombradas Cabaqueiros do Viño do Rosal 2025, simbolizando la unión entre tradición y renovación en el sector.

Hoy sigue la feria, con la apertura de casetas a las 11.30 horas y una programación que promete actividades más profesionales como una cata en la que el experto Jorge Vila ofrecerá cuatro claves para catar un vino, a las 12.30 horas; así como un espectáculo infantil y los conciertos de Os Bregadiers a las 13.30 horas y Meigallo a las 23.30 horas.