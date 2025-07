«A maioría da xente non sabe que lle gusta o jazz»

O festival Nigranjazz converte a localidade miñorá na capital galega do jazz desde hoxe ata o sábado . Unha cita que gaña prestixio ano a ano tanto pola calidade dos artistas como pola diversidade de actividades que ofrece e pola súa máxica ubicación. «Un soño» para Manuel Cebrián, guitarrista nigranés do xénero que debuta mañá venres no escenario do esteiro da Foz cun concerto no que presentará o seu primeiro disco, «Litet Steg».

—Sendo de Nigrán iría alguna vez como público ao festival.

Si, moitas. Para min é moi especial, é como a cuadratura do círculo. É unha honra porque este festival é unha referencia en Galicia, a programación é excelente, o espazo é fantástico, sempre hai moito público e moi fiel e todo iso fai que sexan noites especiais nas que pasan cousas especiais.

—Pasoulle algunha a vostede nalgunha desas noites?

Lembro concertos especialmente brillantes coma o de Peter Bernstein o ano pasado, o de Cris Cheek no ano 2015...

—E agora sube vostede ao escenario.

Estou moi agradecido á organización por permitirmo.

—Como define ese seu primeiro disco que vai presentar?

«Litet Steg» significa pequeno paso en sueco, é unha homenaxe a John Coltrane e o seu «Giant steps» (pasos de xigante en inglés). Son sete temas de jazz moderno, pero moi vencellado á tradición do jazz americano.

—É o seu primeiro traballo discográfico.

Si, é o primeiro disco que fago como líder dunha banda, neste caso un cuarteto con Xosé Miguélez, saxo tenor; Xacobe Martínez, contrabaixo, e David Puime, batería. Levo tocando 20, 25 anos pero sempre con outras persoas e proxectos. Este é un primeiro paso para botar a andar unha carreira persoal incipiente.

—Dirixe a Escola de Música Municipal de Nigrán. Iso non ten moito que ver co jazz.

Eu fixen a carreira de violín clásico e guitarra de jazz. Hai doce anos que dou clases no Concello de Nigrán, primeiro como actividade extraescolar e desde hai catro anos como escola. É un proxecto moi ilusionante porque crece, porque lle dá resposta á demanda da veciñanza e vai ampliar oferta e profesorado o curso que vén. Atendemos arredor de 140 usurios, hai moita demanda.Ao mesmo tempo sempre tiven a inquedanza da improvisación, a música clásica carece de espazos de liberdade. O jazz como estilo é no que o músico se sente máis individualizado e pode expresar a súa idea da música.

—Pero segue sendo un estilo apreciado por uns poucos...

Si, convertiuse nun estilo erudito e iso é unha pena porque en orixe é música de raíz, tradicional. Realmente, a maioría da xente non sabe que lle gusta o jazz, pero van a un concerto e descobren que lles gusta.