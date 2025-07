El PP acusa a Rivas de impedir el debate sobre las alegaciones a los presupuestos municipales

El grupo municipal del PP de Redondela denunció ayer la «deriva institucional» del Concello y responsabilizan a la alcaldesa, Digna Rivas, por su «comportamento improvisado e completamente afastado da legalidade que debe rexer o funcionamento da administración local».

Los populares se refieren a lo acontecido en la sesión plenaria extraordinaria del martes, en la que se aprobó de manera definitiva el presupuesto municipal, donde acusan a la alcaldesa de impedir el debate sobre las alegaciones presentadas, «ignorando de maneira consciente e deliberada a vontade expresada polo pleno, que votou en contra da súa desestimación».

Desde el partido de la oposición aseguran que Rivas «ignorou a soberanía do pleno», algo que podría constituir un delito de prevaricación. «En lugar de acatar a decisión do órgano soberano da corporación optou por actuar coma se as alegacións foran rexeitadas, anunciando a aprobación definitiva do orzamento. Esta actuación non só carece de amparo legal, senón que podería encaixar nunha conduta tipificada como prevaricación, segundo o artigo 404 do Código Penal, por ditar unha resolución arbitraria a sabendas da súa ilegalidade».

Ante esta situación, el PP pide la paralización del proceso de aprobación definitiva de las cuentas de 2025 y no descarta acudir a los tribunales.