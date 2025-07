La Cofradía de Arcade no dejará su barco para las procesiones de Cesantes y Ponte Sampaio

La Cofradía de Pescadores de Arcade no cederá este año su embarcación Arcade Dos para las procesiones marítimas de la Virxe do Carme de Cesantes y Ponte Sampaio.

Según explica el patrón mayor, Gonzalo Reinoso, la culpa de no dejar el barco se debe a la negativa de un grupo de mariscadoras. «Tras varias xuntanzas entre os membros da xunta xeral, nas que non estiveron presentes ningún dos representantes da Agrupación de Marisqueo a Pé, a pesar de estar debidamente informados das datas e motivo das reunións coas comisións de festas, infomaselle os comisionados de que aínda que a petición conta co apoio da maioría dos membros da xunta xeral, non podemos acceder á cesión da embarcación por canto, como se dixo, trátase dun asunto que se atopa xudicializado por parte dun grupo de dez mariscadoras e o que, por tanto, necesita contar co correspondente fallo dos tribunais de xustiza».

Reinoso se refiere a la denuncia presentada el pasado año por un grupo de marsicadoras contra el patrón mayor, la secretaria y quince miembros del órgano de gobierno del pósito tras ceder el barco para las procesiones. Ante esta situación, el mandatario de la Cofradía de Pescadores de Arcade pide disculpas a los vecinos tanto de Cesantes como de Ponte Sampaio por no prestarles el barco, una decisión que justifica por la «actitude irresponsable e á falta de sensibilidade deste grupo de persoas coa patroa dos mariñeiros».

Grandes verbenas

Sin embargo, pese a este contratiempo, desde la comisión de fiestas de la Virxe do Carme de Cesantes garantizaron ayer que la procesión marítima se va a realizar pese a no contar con el barco de Arcade. La imagen de la virgen saldrá el sábado a las 10.30 horas desde la lonja de Cesantes y se unirá a la comitiva de barcos que parten desde el puerto vigués de O Berbés para recorrer juntos la ensenada.

La fiesta de Cesantes ha organizado ese año un amplio programa de fiestas con tres días de verbenas, que arrancan mañana viernes con las orquestas Marbella y América SL. El sábado estarán Assia y Kubo y el domingo cierra los actos Los Satélites y La Banda de Ayer.

El sábado y el domingo por la tarde también habrá actividades infantiles, juegos populares, una fiesta de la espuma y animación musical.