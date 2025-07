Reactivan en Sabarís el polémico proyecto de gasolinera «low cost»

La de Sabarís iba a ser la primera estación de servicio de bajo coste de la provincia cuando la compañía Plenoil obtenía la autorización de la Xunta en 2019 y solicitaba la licencia al Concello de Baiona. Pero no logró la autorización municipal porque, según certificaban los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la empresa no había acreditado la propiedad del vial que incluía como acceso en el proyecto, el Camiño do Toutizal, que es privado.

Se le adelantaron a lo largo de estos seis años numerosas gasolineras autoservicio por todo el mapa pontevedrés, pero la compañía no ha tirado la toalla y ha reactivado los trámites para construirla en el mismo emplazamiento, en la Rúa Outeiro, en las proximidades del acceso a la autopista AG-57.

Archivado el expediente acerca de la solicitud de licencia hace dos años, el Ayuntamiento baionés inició otro para recuperar para el patrimonio público el camino que precisaba la estación de servicio, incluido en el Inventario de Bienes Municipales desde el 2 de agosto del año pasado.

Así lo hace constar la compañía en la documentación presentada recientemente en la oficina de urbanismo: una modificación del proyecto «siguiendo las directrices dadas por el Ayuntamiento» para solicitar de nuevo el permiso municipal. Los cambios consisten en la modificación de los accesos, realizando tanto la entrada como la salida a la instalación por la Rúa Outeiro. Contempla además cerrarla al público para realizar las descargas de combustible desde el camión cisterna a los dos depósitos unidos a los dos surtidores, uno de gasolina 95 con 30.000 litros de capacidad y otro de gasóleo A con un tanque de 40.000.

El modificado del proyecto no entra en las condiciones especificadas en el inicial, como el horario, de 7.00 a 23.00, la contratación de dos trabajadores —aunque ninguno se encargaría inicialmente de servir combustible, sino del cobro y de oras tareas—.

La parcela cuenta con una superficie de 1.114 metros cuadrados, considerada urbana en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, en la que, además de los surtidores, se ubicarían también un lavado de coches y una caseta prefabricada donde se situarían la caja los aseos y una máquina suministradora de bebidas y snacks.

La documentación ha sido registrada oficialmente en el Concello, según confirma el concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, y será analizada por los técnicos de su departamento «cuando corresponda», indica el edil.. No será de inmediato, asegura, dada la acumulación de expedientes de la oficina urbanística municipal.

Los afectados advierten del riesgo del incremento del tráfico

La solicitud de licencia para instalar en las proximidades de sus casas una estación de servicio Plenergy —como se denominan desde este primer semestre de 2025 las gasolineras de Plenoil— ha vuelto a generar alarma en el barrio de Outeiro.

Los vecinos, que habían recogido firmas contra la instalación hace seis años, se organizan de nuevo para combatir «o impacto urbanístico, ambiental e de mobilidade, gravemente ameazada polo novo intento de construcción dunha gasolineira». Acaban de constituirse como asociación de afectados y han solicitado una reunión al alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y una copia del expediente.

Advierten del riesgo que supone para el barrio la instalación en «unha rúa de entre 4,5 e 6,5 metros de ancho que non dispón de saída, nin de arcén, nin beirarrúas en todo o seu percorrido». Aseguran que un informe técnico encargado por el Concello en 2021 apunta a que el proyecto incumple las recomendaciones de tráfico al no disponer de espacio suficiente para giros y maniobras seguras de vehículos de emergencias y camiones cisterna, además de propiciar una saturación de tráfico en las rúas Cruceiro y Outeiro, concretamente 1.044 vehículos diarios y un incremento de la circulación entre un 50% y un 84% derivado de la apertura de la gasolinera.