Redondela denuncia esperas hasta agosto para conseguir cita con el médico de familia

La escasez de personal sanitario en los centros de salud de Redondela y Chapela durante el verano está generando malestar entre los usuarios de la comarca. Un problema recurrente durante los últimos años que desde el gobierno local redondelano atribuyen a que en muchas ocasiones no se cubren las vacaciones, las bajas laborales y otras ausencias de los facultativos.

«A falta de médicos agrávase un ano máis coa chegada do verán malia que as necesidades de atención sanitaria por parte dos veciños e veciñas non diminúe», lamenta la alcaldesa, Digna Rivas. Ente esta situación, la regidora acusa de «falta de xestión» al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y denuncia que tanto en el centro de salud de Redondela como en el de Chapela «hai pacientes que non teñen posibilidade de pedir unha cita co médico de familia en todo o mes de xullo», una situación que la alcaldesa considera «intolerable».

En el caso del PAC de Redondela, según indican desde el Concello, faltan un total de cuatro facultativos, un pediatra y cinco enfermeras. «Isto supón que, a día de hoxe, as analíticas se demoren ata o 9 de agosto, case un mes», asegura la dirigente redondelana.

Rivas advierte que el hecho de no poder recibir atención médica en el centro de salud «supón un impacto negativo directo na saúde dos veciños, moitos deles de idade avanzada ou con enfermidades crónicas, e que deben recibir atención médica sen soportar demoras de varias semanas». Esta situación tiene otro efecto negativo, que es la saturación de los servicios de urgencias, tanto en los PAC como en las urgencias hospitalarias.

Desde el gobierno local redondelano exigen a la Xunta una intervención urgente para solucionar esta grave situación. Desde el Concello advierten que no se trata de un problema puntual por un imprevisto, «senón unha falta total de organización e planificación» por parte del Sergas en un asunto vital como es la saludpública. «É responsabilidade do goberno galego garantir que a poboación conte cunha asistencia sanitaria suficiente en cada centro de saúde, e non o está a facer», concluye la alcaldesa.