Reabre el gran «leiraparking» gratuito de Praia América

El principal arenal de Nigrán recupera hoy el gran «leiraparking» de la antigua finca de Mario Puentes, hoy propiedad de la Sareb. El Concello de Nigrán ha logrado que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, o lo que se conoce popularmente como el banco malo del Gobierno, le ceda temporalmente dos parcelas de 5.677 y 1.132 metros cuadrados en primera línea, separadas de Praia América únicamente por la carretera, para convertirlas en aparcamiento gratuito y con capacidad para más de 300 vehículos.

Se trata de la mitad, aproximadamente, de la superficie de la finca que la constructora había cedido al Ayuntamiento durante el último mandato del PP, de 2011 a 2015, y que bloqueó en cuanto cambió de color el gobierno municipal. Fueron varias las alternativas que el Ayuntamiento habilitó en los últimos años, desde el campo de fútbol de Lourido hasta otra parcela particular junto al hotel Miramar o una finca de menor tamaño junto a la desembocadura del río Muíños.

Un alivio

Ahora lo ha vuelto a intentar con este espacio libre a pie de playa y ha conseguido una cesión hasta el 15 de septiembre. «Solicitamos o espazo á Sareb e nos deron todas as facilidades, así que estamos moi agradecidos porque alivia moito as necesidades de aparcamento na zona nesta época do ano», explica el alcalde, Juan González.

«Trátase dunhas fincas que no pasado xa se empregaran como aparcadoiro, pero daquela eran privadas e a propiedade non aceptara que se continuaran empregando como tal», recuerda González, que insiste en el «alivio» que supondrá contar con una bolsa de plazas de parking tan amplia a pocos metros de la arena.

Este nuevo «leiraparking» municipal se suma al del centro urbano, en la Rúa Vilameán, también público y gratuito, o al aparcamiento municipal de A Ramallosa, cuya gestión asumió el Ayuntamiento el 5 de enero de 2022 tras conseguir remunicipalizar la infraestructura que había abandonado la sociedad Estacionamientos Valle Miñor, liquidada y disuelta en 2019. «Somos conscientes do importantes que son para os núcleos urbanos as bolsas de aparcamento porque repercuten directamente no pequeno comercio e na propia calidade de vida das persoa», resume González, que destaca también el Nigranbús como otro avance en movilidad que ha vuelto a reforzar por tercer verano consecutivo el servicio de conexión con las playas los fines de semana y los festivos desde hace unos días hasta que finalice agosto.

Los buses comunican cada veinte minutos el parque empresarial de Porto do Molle, donde puede dejarse el coche sin los agobios de la falta de espacio del litoral.