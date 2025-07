Soutomaior saca a licitación la humanización de Val-Sobral

El gobierno local de Soutomaior abrió esta semana el período de licitación para las obras de reurbanización, mejora y humanización del barrio del Val-Sobral. Una actuación con el objetivo de transformar por completo el núcleo del barrio y que «vai supoñer un antes e un despois para os veciños» de esta zona residencial, puesto que mejorará a nivel urbano y de movilidad toda la zona.

El proyecto, redactado por Infourban, contempla el asfaltado y la adecuación de un tramo de carretera de casi 800 metros, que abarca desde la zona da Chan, en Sobral, hasta Chan de Moreira, en el acceso al barrio de Lourido. Además de la nueva pavimentación, el proyecto también incluye el acondicionamiento de tres núcleos de centralidad a lo largo del tramo de la actuación. Se trata de tres zonas que actualmente funcionan como punto de encuentro para los vecinos del barrio y en las que el gobierno local actuará para su conversión en pequeñas plazas con tráfico más calmado y mobiliario urbano.

El presupuesto de licitación de esta actuación alcanza los 130.000 euros y las empresas que estén interesadas en ejecutar las obras pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de julio. El objetivo del gobierno bipartito es que antes de que acabe el año las obras estén rematadas y los vecinos de Val-Sobral puedan disfrutar de sus nuevas plazas.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destaca que esta actuación «é unha nova mostra do compromiso deste goberno local co coidado e promoción do noso rural. As obras que nos vindeiros meses se van a levar a cabo van supoñer a maior transformación do Val-Sobral na súa historia, e iso indublidablemente vai ser positivo para os veciños, que terán un barrio máis amable, máis accesible e no que se poña en valor toda a súa contorna natural e o seu patrimonio arquitectónico».

El regidor explica que uno de los objetivos estratégicos del gobierno local desde el inicio del mandato «é levar a cabo a transformación rural e urbana. Nestes dous anos investiuse máis en obras e proxectos na parroquia de Soutomaior que nos últimos lustros, como demostran as actuacións na praza da Pedreira e no campo municipal Graciano Padín; os asfaltados nos distintos barrios; o saneamento nos barrios de Lourido e Cortellas, entre outros, e proxectos coma este».