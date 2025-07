El Instituto de Estudos Miñoráns oferta 8 rutas culturais por terra e por mar

As agardadas Xeiras de Verán do Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) regresan esta semana cun calendario programado ata o 12 de setembro que propón un total de oito visitas guiadas para coñecer detalles culturais da comarca miñorá e tamén de Tomiño.

As rutas estivais son parte fundamental da oferta divulgativa da entidade, que acaba de cumprir o seu primeiro cuarto de século de actividade. Todas elas guiadas por expertos do colectivo, que comparten coas e cos participantes os seus coñecementos e os resultados dos seus traballos de investigación científica.

Todas as visitas son gratuítas e de acceso libre, agás as que se fan pola baía de Baiona, xa que os asistentes deberán mercar o billete do barco no que se fai a travesía, que ten límite de prazas. Pódese facer a través de www.iem.gal. Intérpretes de linguaxe de signos acompañarán as actividades para facilitarlles a participación ás persoas xordas.

A primeira «xeira» deste ano terá lugar este venres, 11 de xullo, en Monteferro e titúlase «500 millóns de anos para unha paisaxe» e afondará na milenaria formación xeolóxica e natural da península e de Patos da man dos biólogos Xosé Ramón García e Juan Hermida, director do IEM este último. A cita está programada ás 18.30 na subida ao monte.

O vindeiro martes, 15 de xullo, terá lugar unha ruta por Monteboi, en Baiona, titulada «Arte e historia. Paisaxe, talasonimia e naufraxios» e dirixida polo arqueólogo e experto nos nomes do mar Xosé Lois Vilar. Os asistentes deberán estar ás 20.30 na entrada ao parador de Baiona.

O 18 de xullo chegará a xeira náutica polo mar de Baiona e Panxón titulada «Saberes do mar no solpor a bordo: Baiona arrecende a mar». O barco sairá ás 21.30 do peirao baionés e Xosé Lois Vilar será tamén o guía nesta travesía nocturna que cada verán xera moita demanda entre veciños e visitantes. A travesía repetirase o día 8 de agosto nas mesmas condicións e horario.

A ruta «Augas entre mar e terra» contará tamén cos profesores Juan Hermida e Xosé Ramón García como condutores e sairá o día 1 de agosto do curro da Valga, no municipio de Oia, ás 18.30.

Catro días despois, o 5 de agosto, será a quenda da xeira «A Pedra. Unha aldea medieval en Morgadáns», que contará os segredos do casco antigo que se sitúa na parroquia gondomaresa da man do arquitecto Antonio Soliño, con saída ás 18.30 do adro da igrexa de San Roque.

O 20 de agosto de novo Antonio Soliño guiará unha visita a Goián, en Tomiño, para explicar a «importancia comercial e militar dun lugar», fronteirizo neste caso, con saída ás 18.30 da antiga estació ndo ferri da localidade.

Por último, Xosé Lois Vilar amosará os petróglifos do Real Seco e As Portaxes, na parroquia de Tebra, tamén en Tomiño, o día 12 de setembro. A cita será ás 20.00 no Alto do Padrón.