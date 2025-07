El folk y el rock protagonizan la oferta musical durante el verano en Redondela

La música folk será una de las grandes protagonistas de la programación cultural del verano en Redondela, que fue presentada ayer en Chapela junto a la asociación Berete Rock. Uno de los actos principales será este viernes, a las 21.00 horas, con el homenaje a Suso Vaamonde con los conciertos de Os Carunchos, Tino Baz y Catro nun Coco en la Alameda Rosalía de Castro de Chapela.

Un día después, el sábado, a las 22.00 horas, actuarán Airiños do Mar de Teis en la Praza da Torre . En este mismo escenario actuarán el próximo día 18 el grupo As Tareixas e Convidados, que presentarán el disco «Santo Mandil».

El 25 de julio, Día da Patria Galega, Redondela ofrecerá dos grandes conciertos. En la Praza da Torre estará el grupo Tanto Nos Ten, mientras que en el paseo marítimo de Chapela el protagonismo será para Treixadura. Al día siguiente se celebrará en el torreiro de Reboreda el X Festival Internacional Carballo das Cen Pólas y también en el mismo lugar actuará el 5 de agosto el grupo de música tradicional Carapaus.

El rock también tendrá un espacio importante en la programación estival. El 19 de julio actuará Chocolate Sexy en la Praza da Torre y el 26 de julio subirá al mismo escenario Chaleco Reflectante.

Una de las citas más esperadas, el Festival Berete Rock de Chapela, llegará el 2 de agosto con un cartel conformado por Barrytown, Stoned At Pompeii, Tregua, Hey Hematoma, No One Alive y Storrentos.

El 8 de agosto será el aniversario de Nocheni Metal Band en la Praza da Torre y la día siguiente, actúa Jay & The Smoking Machines. Los conciertos siguen el 16 de agosto con Hey Hematoma y el 17 de agosto la agrupación Abeleiras.

El 23 de agosto será el Entroido de Verán con las actuaciones de Carlos Jean y el grupo The Rapants.