Andaina con cata de vinos en As Neves

As Neves abre la inscripción para participar en una andaina con degustación con motivo de la Festa do Viño Tinto de As Neves. Será el 19 de julio, con salida desde la Bodega Señorío de Rubiós, para recorrer 7 km entre viñedos, molinos y petroglifos. El precio de la actividad son 12 euros y las plazas son limitadas, con reserva en ataquilla.com.