Tomiño usará su superávit para pagar préstamos y alcanzar la deuda cero

El Ayuntamiento de Tomiño llevará a pleno el próximo lunes 14 de julio una modificación de crédito de casi 1,9 millones de euros, de los que más de un millón serán destinados a liquidar por completo los dos préstamos que el Ayuntamiento de Tomiño tenía pendiente con entidades financieras. Uno de estos préstamos fue adquirido en el año 2010 y otro fue solicitado hace dos años para acometer las obras de construcción de la biblioteca municipal Espacio Isaura Gómez. Esta liquidación permitirá a Tomiño situar sus arcas municipales en un histórico nivel de deuda cero, según fuentes del gobierno local.

Para el equipo de gobierno ha sido la buena gestión económica la que permitirá a Tomiño cerrar el ejercicio económico de 2024 con un superávit superior a los 3,5 millones de euros, impulsado en buena parte por la elevada capacidad de captación de fondos europeos y de otras administraciones, ya que solo en el año 2024 el Ayuntamiento de Tomiño ejecutó casi 2 millones de euros en proyectos llegados desde la UE.

La alcaldesa, Sandra González, destaca que «chegar á débeda cero é unha mostra do rigor co que xestionamos os recursos de todas e todos, o que nos permite agora seguir investindo en proxectos que melloran a calidade de vida no noso municipio sen hipotecar o futuro».

Además de saldar completamente la deuda, la modificación de crédito incluirá actuaciones como la cofinanciación de dos subvenciones solicitadas a la Diputación de Pontevedra y a la Xunta de Galicia para la adquisición de contenedores y de 3 nuevos vehículos.