El PP de Tui acusa al alcalde de utilizar «un discurso victimista»

El Partido Popular de Tui acusa al alcalde, Enrique Cabaleiro, de utilizar «un discurso victimista para esconder su incapacidad de gobernar en minoría». Los populares hacen este balance tras el pleno en el que el regidor perdió la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos y apuntan que esta «no es una conspiración, sino el resultado directo de un estilo de gobierno basado en la imposición y en el aislamiento».

Desde el PP dejan claro que no van a presentar ninguna moción de censura, por lo que el gobierno local podrá aprobar automáticamente los presupuestos en un mes, pero que esto no significará estabilidad. «El alcalde podrá sacar adelante este documento, pero si no cambia de actitud y no comienza a dialogar, seguirá atascado, sin capacidad para aprobar inversiones u otros temas municipales», advierte el portavoz del PP, Nico Montes.

El grupo municipal del PP también critica la actitud del alcalde de «acusar falsamente a la oposición de formar una pinza PP-BNG». «Es una justificación absurda y sin credibilidad. Somos partidos ideológicamente opuestos. Lo que hay es un rechazo unánime a su forma de gobernar, y eso es lo que le molesta», apunta Montes.

Por último, el portavoz popular destaca que «la confianza no se impone, se gana; y el alcalde no la tiene. Ni de la mayoría de la Corporación, ni de los vecinos y vecinas. Si no está dispuesto a cambiar de actitud, deberá asumir que su ciclo político está llegando a su fin».