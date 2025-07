PP y BNG tumban «el presupuesto más alto» de la historia de Salceda

El Partido Popular y el BNG tumbaron en el pleno de Salceda el presupuesto de 2025, cuyo borrador ascendía a más 7,5 millones de euros, «la cifra más alta de la historia de este Concello» según indicó el concejal de Hacienda, Alex Rodríguez, encargado de defender el proyecto.

Durante el debate del presupuesto y al conocer el voto en contra del único edil del BNG, la alcaldesa, Loli Castiñeira, de Movemento Salceda, indicó que en las negociaciones el Bloque pidió retirar dos rampas para favorecer la movilidad de personas mayores y sillas de ruedas en San Xurxo y Budiño porque iban a iglesias, y según el nacionalista, debería abonarlas precisamente el Obispado. En este sentido, la alcaldesa afirmó que habían sido solicitadas por el vecindario y que eran necesarias.

Así mismo, el BNG pidió que el Concello no financiase las fiestas del Cristo, añadió la alcaldesa.

En nombre del PP intervino el edil Joaquín Núñez Troncoso, que criticó la tardanza en presentar el documento y expuso varias razones de su voto en contra. Entre otras cosas, se refirió al presupuesto de 2022 donde en educación se presupuestó una cantidad y se gastó otra diferente muy superior.

Se refirió a las plazas vacantes de la plantilla de personal y a un contrato de servicios del Concello para realizar las funciones asignadas a una de esas plazas este año, aunque reconoció que la vacante podría tardar a cubrirse 5 o 6 meses. «Ustedes alardean de lo público pero nunca hubo un nivel tan alto de privatización de este Concello como ahora», dijo para recriminar la que considera excesiva privatización.

El portavoz del BNG aseguró que hubo contactos para aprobar el presupuesto pero «no hubo interés en negociar». Tano Guerra indicó que el proyecto de presupuestos el gobierno «renuncia a las injusticias sociales, a realizar una política de izquierdas de verdad y no al servicio de la ironía del actual gobierno» . En este sentido se refirió, con retranca, a la capacidad de comunicación del gobierno local: «O proxecto de saneamento de Entenza xa nolo venderon seis veces, e non é do goberno e desta Corporación»

La alcaldesa recriminó al PP que ni siquiera fueran recoger al borrador y aseguró que todas las decisiones del presupuesto fueron coherentes.

Alex Rodríguez se refirió, entre otras cosas, al aumento en un 30% la partida dedicada a Bienestar Social, que alcanza los 1,4 millones de euros. La subida del Servicio de Axuda no Fogar, que se incrementa un 27%, además de la creación de nuevos servicios como el Aula XXI, los campamentos gratuitos, la colaboración con la Aula Senior A Revolta o el Servicio de Atención Psicológica APAXAR.

El aumento de las subvenciones nominativas a los entroidos de A Feira y Castro Barreiro, el Club Baloncesto Caselas, el Club Balonmano Caselas y, por primera vez, al Club Bádminton Caselas, que recibirán 1.000 euros cada uno. También subiría la cuantía destinada al personal municipal, que pasa de los 1,9 millones a los cerca de 2,5 millones.

El edil del PSOE, Xurxo Vaqueiro, se queda para reconstruir el partido

La sesión plenaria encerró una sorpresa. El edil Xurxo Vaqueiro Gregorio, que había presentado su dimisión el día 19 junto a su compañero Saúl Olmo, entregó un escrito momentos antes de la sesión, diligenciado por la Secretaria, anunciando la reconsideración de su decisión inicial y por la tanto su continuidad como concejal.

La decisión, apoyada por las ejecutivas del PSdeG provincial y gallega, obedece a la necesidad de evitar dejar el municipio sin representación del PSOE e iniciar la reconstrucción del PSOE local, tras la crisis interna sufrida.En el escrito, que leyó la alcaldesa, aseguró que había dimitido por una decisión tomada de forma colectiva en el seno de la agrupación «sin estar de acuerdo».

Pero con el paso de los días, «esta decisión supuso una marea de noticias y comentarios sobre el futuro del PSdeG-PSOE en Salceda de Caselas y sobre la estabilidad política en el ayuntamiento. Los comentarios se fueron multiplicando sobre si las sillas de los socialistas en Salceda quedarían vacías o se alguien asumiría las actas de concejal o no», dijo. Añadió que la decisión «no fue tan unánime como se dijo y que compañeras y compañeros de la agrupación estaban llamando a cargos del partido buscando una solución». «Lo que se vendió como unanimidad nunca fue tal», afirmó con rotundidad.

En su escrito indica que diversos cargos del partido le solicitaron que asumiese «la reconstrucción» de la formación en Salceda y calificó de esperpéntica la imagen que se dio.Por otra parte, el PSOE dará a conocer el nombre del edil que recogerá el acta que sí ha dejado Olmo en los próximos días.