La Feira do Viño do Rosal reunirá a nueve bodegas de la subzona

O Rosal inicia la cuenta atrás para celebrar una de las fiestas más esperadas en la comarca del Baixo Miño, la Feira do Viño do Rosal, que ensalza los vinos de esta subzona de la DO Rías Baixas. En su trigésimo tercera edición, que tendrá lugar en la Praza do Calvario entre el 18 y 20 de julio, participarán nueve bodegas, y ejercerá como pregonero el asesor vitivinícola de la Embajada de China en España, Ziyang Zhang, que también guiará una cata en la que tratará de descubrir los aromas y matices de los vinos de la zona.

El pregón de Ziyang Zhang abrirá la feria el viernes, 18 de julio, a las 13.30 horas. «Se trata de un hombre con una dilatada experiencia en todo lo relacionado con el vino. Es asesor del sector vitivinícola de la embajada china en España, director de la Escuela de Cata de la Guía Peñín en China, catador y formador. Su trayectoria internacional avala que estamos ante un pregonero a la altura del evento que se va a celebrar en O Rosal», destaca Carlos Gómez, presidente de la Cofraría de Cabaqueiros de Viño do Rosal.

Tras el pregón abrirán las casetas con una amplia selección de caldos y productos gastronómicos, y se desarrollará una variada programación de actividades relacionadas el vino. Tendrán lugar catas populares comentadas de la mano de la prestigiosa Galicia Wine Academy y se podrá descubrir el arte del análisis sensorial del vino y sus componentes. También se celebrarán visitas guiadas que conectarán directamente con el pasado y la historia de O Rosal, como la iglesia de Santa Mariña, que cederá el protagonismo al retablo barroco que cumple 300 años, o al Museo do Cabaqueiro, donde se puede respirar el legado de los hombre y mujeres que construyeron la historia del municipio.

Tampoco faltará la música, con los conciertos de La Patrulla el viernes 18 a las 23.30 horas; Os Bregadiers el sábado 19 a las 13.30 horas y Meigallo a las 23.30 horas; y Famous Corner el domingo 20 a las 13.30 horas y Andhrea and the Black Cats a las 20.00 horas.

Otras actividades complementarias serán espectáculos infantiles, obradoiros creativos, el escape room «Segredos entre barricas» y varias exposiciones de maquetas arquitectónicas, dibujos en tinta china y sellos.

La presentación oficial de la feria tuvo lugar ayer y contó con la participación de la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández; el presidente de la Cofraría de Cabaqueiros do Viño do Rosal, Carlos Gómez, el concejal de Turismo, José Carlos Martínez, y una representación de los bodegueros participantes en la Feira do Viño do Rosal, que definieron como «un espacio de encuentro de amistades y familiar con todo tipo de actividades».