El DJ Carlos Jean y el grupo The Rapants, actuaciones estelares del Entroido de Verán de Redondela

El Entroido de Verán de Redondela, una de las citas más multitudinarias de la temporada estival en la villa de los viaductos y que se celebrará el 23 de agosto, tendrá como actuaciones estelares al popular DJ, cantante y productor Carlos Jean, además del grupo indie The Rapants. Los conciertos serán como cada año en la explanada del Campo da Feira, donde también se celebrará la tradicional gala Drag.

Carlos Jean (Ferrol, 1973) inició su trayectoria musical a finales de los 90 con el grupo Najwajean, junto a la también cantante y actriz Najwa Nimri, con la que publicó cuatro álbumes, y también cuenta con otros diez discos en solitario, además de bandas sonoras de películas y series. Ha estado nominado seis veces a los Grammy Latinos y obtuvo un Premio Ondas a mejor DJ.

The Rapants en un concierto en Cambados. / Noé Parga

Por su parte, The Rapants es una banda de indie y garage formada en Muros (A Coruña) en 2018. Sus temas cuentan con una base musical apoyada en ritmos disco y guitarras característicos de agrupaciones como The Smiths o The Growlers, y en sus letras emplean el gallego y el castellano indistintamente. La banda cuenta con tres álbumes, «Cariña de raposo» (2019), «O corasón como un after» (2023) y «La máquina del buen rollo» (2024).