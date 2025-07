El PP de de Mondariz-Balneario acusa a SOS Troncoso de ser «teatro político del BNG»

El grupo municipal del Partido Popular de Mondariz-Balneario ha emitido una nota de prensa en la que acusa a SOS Troncoso de ser una plataforma de «teatro político del BNG para tapar su propia inacción». «Bajo una apariencia de iniciativa ciudadana se esconde una realidad muy distinta: está liderada por militantes y simpatizantes del BNG, el mismo partido que votó en contra en el pleno municipal de nuestra moción para solicitar la declaración de BIC para la Fonte de Troncoso», denuncian los populares.

Desde el PP hacen referencia al trabajo de la Plataforma SOS Troncoso, que acaba de presentar 2.000 firmas en la sede de la Xunta requiriendo una reunión con el director xeral de Cultura y Patrimonio, con el objetivo que reclamar la rehabilitación completa de la Fonte de Troncoso. En este sentido, desde el PP aseguran que «el Concello tiene ya agendada una reunión institucional con la Xunta para este mes de julio» con el mismo objetivo, por lo que no entienden esta «campaña paralela».

«Desde el PP no vamos a entrar en el juego de plataformas diseñadas para aparentar lo que no son», valoran desde el PP, recordando que la fuente, obra de Palacios, es de titularidad municipal desde 2021 y que, en dos años de mandato, «el gobierno del BNG no ha solicitado ni uno de los fondos públicos disponibles en las distintas administraciones para su rehabilitación».