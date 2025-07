As Neves exalta los tintos Rías Baixas el 24 y 25 de julio

Los vinos tintos con Denominación de Origen Rías Baixas celebran su fiesta en As Neves los días 24 y 25 de julio. La cita llega a su décimo novena edición con la intención de exaltar los tintos de la subzona del Condado do Tea, y planea una programación que se extiende más allá de los propios días grandes de la fiesta, que culmina el 25 de julio con pregón a cargo del actor, guionista y monologuista Federico Pérez Rey.

La programación comenzará el sábado 19 con una andaina que partirá a las 18 horas desde la Bodega Señorío de Rubiós, donde se realizará una visita guiada a sus instalaciones antes de comenzar la ruta, que rematará en la misma bodega con una degustación de tinto Rías Baixas y un picoteo.

El lunes, 21 de julio, a las 19.30 horas, la Escola de Música de Rubiós acogerá la charla «A fertilidade do viñedo, influencia no rendemento produtivo e no equilibrio dos mostos en Rías Baixas», que impartirá el ingeniero agrícola, enólogo y analista sensorial de vinos, especialista en sanidad vegetal del viñedo, Juan Carlos Vázquez Abal.

Al día siguiente, martes, a las 19 horas, tendrá lugar una cata a ciegas en el Mercado Municipal, siendo necesario reservar llamando al teléfono 674432468 o escribiendo a comunicacion@asneves.gal, al igual que para la charla y para la cena maridaje prevista para el jueves 24, que consistirá en la degustación de cuatro vinos tintos maridados con salmorejo, tosta de requeixo y tomate confitado, paella y helado de requeixo con tinto Rías Baixas.

El propio jueves, a las 19 horas, arrancará la fiesta, con obradoiros infantiles en el Mercado Municipal y actuaciones musicales.

El viernes, 25 de julio, Día de Galicia, la fiesta abrirá a las 11 horas con la recepción de las Cofradías en la Casa del Concello y un pasacalles de la banda de gaitas Os Atrancalevadas antes del pregón, que leerá Federico Pérez Rey a las 12.30 horas. A continuación, tendrá lugar un hermanamiento del Tinto Rías Baixas con el Tinto Sumius, ubicado en la Rexión Vinho Verde, una de las más antiguas Denominaciones de Portugal.

Por la tarde, a partir de las 17 horas, habrá actividades acuáticas infantiles y música de Charanga A Sorcha y Susana Seivane.