Enrique Cabaleiro pierde la confianza del pleno

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, perdió la cuestión de confianza a la que se sometió para intentar aprobar los presupuestos de este año. Todos los concejales del Partido Popular y BNG se manifestaron en contra de la gestión del regidor socialista, que perdió con los únicos votos a favor de su equipo de gobierno y la abstención del edil no adscrito.

Un seis contra diez que abre legalmente la vía para su relevo si en el plazo de un mes la oposición presenta una moción de censura, hecho que ya descartaron taxativamente ayer en pleno PP y BNG, por lo que todo parece indicar que el PSOE logrará finalmente aprobar los presupuestos.

«El equipo de gobierno se vio abocado a tomar esta decisión como vía de desbloqueo para aprobar las cuentas y garantizar la prestación de los servicios municipales», comenzó explicando el alcalde, mientras que el portavoz del PP, Nico Montes, calificó la convocatoria de este pleno como «pura estrategia política» y «despilfarro». Montes también aclaró que no habrá moción de censura y acusó a Cabaleiro de querer trasladar una «imagen distorsionada de una oposición irresponsable, caprichosa y obstruccionista, y de un alcalde mártir».

La portavoz del BNG, Carme Núñez, lamentó que los presupuestos no contemplan «ni el más mínimo gesto a cumplir con los pactos firmados con el BNG». En este sentido, Núñez recordó que «gracias a nosotros gobiernan y tienen salarios», haciendo alusión a dos pactos previos cuyo incumplimiento rompió las relaciones con el Bloque, que anunció que no van a volver a pactar con el PSOE en esta legislatura, pero que tampoco van a «promover ni apoyar ninguna moción de censura».

Por su parte, el edil no adscrito, José Palacín, dijo no tener una desconfianza absoluta contra el equipo de gobierno, no obstante, calificó su política económica de «dispersa e improvisada».

El alcalde acusó al PP y BNG de una estrategia demonizadora contra su persona y recalcó que el ejecutivo lleva gastados 100.000 euros en contratos para cumplir los pactos con el BNG. Por su parte, el concejal de Hacienda, Miguel Méndez, relató que en abril contactaron con los grupos de la oposición para presentarles los presupuestos y que el PP llegó a ofrecerles abstenerse si no pactaban con el BNG, propuesta que quedó en papel mojado «por órdenes de arriba», según le comunicó el PP.

Primera cuestión de confianza de la historia de Tui

Es la primera vez en la historia de Tui que se celebra una cuestión de confianza, hecho que, a pesar de la ola de calor, congregó a más público del habitual en el salón de plenos. La votación fue nominal y cada concejal tuvo que decir «sí» o «no» a si mantenían su confianza en Cabaleiro. No hubo sorpresas y, de la misma manera que tumbaron los presupuestos la semana pasada, se pronunciaron en contra de la confianza en el alcalde.

Ahora los grupos de la oposición tienen un mes para proponer un gobierno alternativo y presentar una moción de censura. Aunque dan las cuentas, las diferencias políticas entre el PP y el BNG hacen que se descarte esta posibilidad incluso antes de ponerla sobre la mesa.

Así, si en el plazo de 30 días la oposición mantiene la misma postura que adelantaron ayer, no habrá moción de censura y el equipo de gobierno de Enrique Cabaleiro habrá aprobado automáticamente los presupuestos de Tui para este 2025, que ascenderían a 12,3 millones de euros.