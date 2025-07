Profesores jubilados ocupan de forma ilegal cuatro viviendas del colegio de Sabarís

Cuatro de las seis viviendas docentes asociadas al Colexio de Ensino Primario (CEP) de Sabarís están habitadas de forma irregular por profesores jubilados que impartieron clase en el centro en su momento, mientras hay maestros en activo que las han solicitado.

La sección comarcal de educación del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha denunciado formalmente la situación ante las administraciones competentes, Xunta y Concello, y ambas aseguran «buscar fórmulas» para resolver el problema. La solución pasa porque los ocupantes, que en algunos casos llevan décadas con las llaves en su poder, se marchen y dejen sitio a los nuevos demandantes.

La intención de la Consellería de Educación y del Ayuntamiento, según afirman fuentes del departamento autonómico y el propio alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, es que lo hagan de manera amistosa, es decir, sin conflicto.

Construido en 1968 para ofrecer residencia a docentes del centro educativo, el bloque disponía inicialmente de ocho viviendas. Dos de ellas han sido desafectadas por parte de Educación y el Concello de Baiona las utiliza para casos de emergencia social, como solución temporal a personas que se han quedado sin hogar.

Otras dos cumplen su función y sirven de hogar a dos docentes que trabajan en el centro en la actualidad y las cuatro restantes están en manos de personal retirado, «circunstancia que provoca que mestras e mestres que obtiveron recentemente o seu destino no CEP de Sabarís ou o persoal interino ou substituto que cada ano chega novo e tén dereito a dispoñer dunha desas casas, estean obrigadas a pagar un alugueiro, se é que o atopan para todo o ano, cuns prezos incompatibles con calquera proxecto de vida, ou buscar solucións habitacionais nunha zona cun mercado moi tensionado coma o Val Miñor», explican desde el sindicato, que exige tanto a Educación como al Concello que pongan fin a esta «situación intolerable» y «abandonen a súa actitude neglixente e procuren solucións inmediatas para que o vindeiro curso as mestras e mestres con destino no CEP de Sabarís poidan dispoñer de vivendas no devandito centro».

Ambas administraciones tienen responsabilidad en la materia. La Consellería es la encargada de adjudicar este tipo de viviendas y, según apunta el sindicato ya ha requerido a estos docentes jubilados que abandonasen los pisos. Fuentes de Educación admiten que «os profesores xubilados non teñen dereito ao uso destas vivendas se hai docentes en activo que as necesiten», de manera que, indican, «activaranse os mecanismos precisos para resolver esta situación». Declinan aclarar cuáles serán esos mecanismos, pero insisten en que «se hai mestres en activo que necesiten as vivendas deben poder usalas».

El Ayuntamiento, por su parte, es el propietario del edificio. El alcalde asegura que los servicios jurídicos municipales trabajan en la búsqueda de «fórmulas», en colaboración con la Consellería, para dar solución al problema, que califica de «moi complexo». Su intención es «chegar a acordos» con los ocupantes de las viviendas y evitar un procedimiento judicial.